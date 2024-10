Read in English

¡Muchísimos!

Se documentó públicamente hace mucho tiempo (allá por 1988) que, después de la Segunda Guerra Mundial, los jefes estadounidenses se apoderaron de toda la infraestructura de inteligencia nazi alemana en Europa del Este. Multitudes gigantes de criminales de guerra, cómplices de atrocidades que sacuden a la Historia, fueron absorbidos y adoptados por el gobierno de Estados Unidos. A la criatura resultante la llamaron ‘Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos’: la CIA.

El historiador que dio a conocer esto es Christopher Simpson. El título de su libro es Blowback. El subtítulo ha variado un poco según las diferentes ediciones, pero la primera fue: El primer relato completo del reclutamiento estadounidense de nazis y su efecto desastroso sobre nuestra política interior y exterior.

Como sabrás, el tema que me consume es la administración de la realidad. Entonces, lo primero que me pregunto es: ¿Por qué tendría yo la necesidad de contarles sobre la investigación de Simpson? Quiero decir, esto es tremendo. Ya debería ser súper, súper famoso. Pero por experiencia puedo decirte: casi nadie sabe sobre este tema.

¿Por qué no?

Ojo, que no estamos hablando de un puñado de científicos nazis reclutados para construir cohetes para la NASA. Ésa es una historia diferente y menos escandalosa. Lo que Simpson documentó es esto: la infraestructura de inteligencia de los nazis alemanes—la gente responsable de gestionar y ejecutar un genocidio en Europa—se convirtió en la infraestructura de inteligencia de posgerra de EEUU: la CIA.

¿Estamos? Mismo personal.

De hecho, el tipo que creó y dirigió la red de espías nazis que se convirtió en la CIA es el mismo general que había estado dirigiendo esa misma red de espías para Adolfo Hitler: Reinhard Gehlen.

Tienes que saberlo. Y te hace falta entender por qué no lo sabías antes. Y lo que todo esto significa. Entonces, a continuación, resumiré los principales hallazgos de Christopher Simpson y brindaré algo de contexto.

Indicaré también otros materiales que pueden ayudarnos a entender el largo arco de la política exterior estadounidense, iluminando sus acontecimientos más recientes en el contexto de la guerra entre Hamás e Israel.

En artículos futuros explicaré más detalladamente cómo los hallazgos de Simpson quedaron ocultos como parte de una gran estrategia para administrar nuestra realidad.

Nuestra historia comienza con Barbie (no la muñeca).

Klaus Barbie

Ése era su nombre. Su apodo era ‘Carnicero de Lyon.’ Un monstruo.

Como jefe de la GESTAPO (policía nazi) en la ciudad de Lyon durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Barbie fue la cara literal del terror. Sádico patológico, se deleitaba torturando a judíos y a resistentes franceses (¡muchos miles!) antes de ejecutarlos o enviarlos a campos de exterminio. Sin embargo, escapó la justicia.

¿Cómo?

El 16 de agosto de 1983 se convocó una conferencia de prensa para que el investigador en jefe del Departamento de Estado, Allan Ryan, pudiera responder a esa pregunta: Barbie había logrado (hasta ahora) escapar la justicia, dijo Ryan, porque el Cuerpo de Contrainteligencia (CIC) del Ejército de EEUU había estado ocultándolo de la policía francesa.

“Carnicero de Lyon” Klaus Barbie

Momento. ¿Qué?

Calma. Según Allan Ryan, esto no fue nada: un error puntual, cometido enteramente de buena fe. Un tropezón, porque el CIC no sabía nada de los crímenes de Barbie.

Precisamos de un poco de contexto sobre el CIC para entender bien lo que estaba diciendo Ryan.

El CIC, o Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, era “la organización de inteligencia líder en las zonas de ocupación estadounidenses,” es decir, las zonas—incluida, por supuesto, Alemania—que fueron ocupadas militarmente durante algunos años por los estadounidenses “en el período inmediato de posguerra.” Como tal, la CIC fue acusada de “buscar y arrestar a miembros notables del régimen anterior,” es decir, criminales de guerra nazis alemanes.

Así que Allan Ryan estaba diciendo esto: que los crímenes tan escandalosos cometidos en la ciudad de Lyon por el jefe local de la GESTAPO, Klaus Barbie—el muy conocido ‘Carnicero de Lyon,’ sin duda un miembro notable del régimen anterior—habían permanecido por alguna razón desconocidos para los cazadores de nazis profesionales del CIC.

Parece… difícil de aceptar.

Pero la inverosimilitud no es aquí el mayor defecto. Porque el gobierno estadounidense confesó que el Cuerpo de Contrainteligencia había ocultado a Klaus Barbie de la policía francesa. Y la siguiente observación obedece a las leyes elementales de la lógica: cuando se oculta a un criminal de guerra de la policía, es porque se conocen sus crímenes de guerra.

Allan Ryan no cortejaba el absurdo—le hacía el amor—. Y eso debió haber motivado sospechas sobre sus otras afirmaciones.

Según Ryan, le fue imposible encontrar evidencia alguna de que otros criminales de guerra nazis, así fuera uno, hubieran sido contrabandeados y reclutados por el gobierno de Estados Unidos.

Insistió también que no había conspiración de alto nivel en el caso Barbie. Los burócratas importantes eran por supuesto completamente inocentes de cualquier delito. Los responsables de proteger y reclutar a Klaus Barbie habían sido un puñado de miembros del personal del CIC, de bajo nivel, actuando completamente por su cuenta. Sin embargo, no se trataba de agentes desbocados (lo que en inglés llaman rogue agents) porque—mira, todo esto fue sólo un error inocente—. Tenían buenas intenciones. (Empero, nadie los autorizó; no había política alguna, como tal, para proteger y reclutar nazis).

Y por si alguien tenía la duda, Ryan añadió sin que le preguntaran que otras agencias gubernamentales no estaban involucradas.

“La Agencia Central de Inteligencia (CIA), en particular, recibió un certificado de buena salud en el caso Barbie y, por implicación, en otros incidentes en los que se alega que la agencia tuvo tráfico con criminales de guerra fugitivos”.

La antropología de esto

Mi interés en la administración de la realidad me obliga a tratar de entender un aspecto de nuestro Universo: las leyes antropológicas que rigen la credulidad. Luego entonces, siendo que la actuación de Ryan apestaba tan fuertemente de una conciencia nerviosa y culpable, debo detenerme aquí para considerar las implicaciones de que los ciudadanos estadounidenses hayan aceptado las afirmaciones de Ryan.

¿Por qué lo hicieron?

Encuentro muy relevante el contexto simbólico de las comunicaciones de Ryan. Porque Allan Ryan no era un simple investigador del Departamento de Justicia; era una personalidad gigante dentro del sistema de creación de significados y prestigio del mundo occidental. Veamos el resumen de Wikipedia :

“Allan A. Ryan Jr. (3 de julio de 1945 - 26 de enero de 2023) fue un abogado, autor y profesor de derecho estadounidense en la Universidad de Harvard, donde enseñó desde 1985 hasta su muerte. Es mejor conocido por su trabajo como abogado del Departamento de Justicia, responsable a principios de la década de 1980 de identificar y procesar a docenas de colaboradores nazis que vivían en Estados Unidos, lo que le valió la reputación de ser el principal cazador de nazis en Estados Unidos. "

Comparto mi hipótesis, entonces, de cómo funciona esto.

Mientras Allan Ryan explicaba al mundo que Klaus Barbie había sido una aberración excepcional y que en ningún sentido era botón de muestra de un patrón, y mucho menos evidencia de una política oficialmente autorizada por el gobierno de Estados Unidos, brotaba muy subliminal, en el silencio de cada mente, el argumento implícito: ¡“el principal cazador de nazis de Estados Unidos” jamás ayudaría a ocultar a los nazis de la justicia!

Golpeados así casi inconscientes por el impresionante prestigio de Ryan, abogado de Harvard, más el prestigio añadido de su autoridad moral como investigador del Departamento de Justicia, y por demás su fama como “el principal cazador de nazis de Estados Unidos,” fue muy difícil para los ciudadanos estadounidenses examinar la sustancia real de lo que estaba diciendo, y escucharon nada más el tono apaciguador que los tranquilizaba con el mensaje de que en realidad todo andaba bien con la democracia estadounidense. No teman.

Hipnotizados así, los ciudadanos estadounidenses nunca vieron los absurdos, que resbalaron desapercibidos.

Sostengo que tenemos aquí evidencia contundente para apoyar la opinión de que el sesgo de prestigio en la cognición humana es una fuerza importante con efectos gigantescos en la comunicación y la transmisión cultural, como hemos defendido desde hace años Joe Henrich y un servidor, siguiendo los pasos de Robert Boyd y Peter Richerson. Toca enfatizar que cuando una mente es presa del sesgo de prestigio, la evaluación racional del contenido transmitido sufre un cortocircuito.

Si eso nos parece inadaptado, recordemos que el diseño de nuestra cognición evolucionó en sociedades humanas muy pequeñas de cazadores-recolectores donde todos se conocían y, por tanto, donde la correlación entre los marcadores materiales y etológicos de prestigio, el éxito en dejar descendencia, y la posesión de información transmisible de mayor calidad (habilidades y conocimientos) era muy alta y difícil de fingir. Adoptar información de personas de alto prestigio sin detenerse a verificar la calidad de la información, en dicha situación, mejora los beneficios del aprendizaje social, porque el proceso de verificación puede imponer riesgos, implicar errores costosos, y consumir un tiempo precioso. Así que, originalmente al menos, este sesgo cognitivo siempre fue adaptativo en promedio.

Pero ahora esta adaptación cognitiva, el sesgo de prestigio, se ve estimulada en un entorno bastante diferente. Ahora vivimos en sociedades de millones de personas con una vida institucional y división del trabajo complejas, interacciones anónimas, comunicaciones masivas a través de grandes medios, enormes disparidades de poder, e infinitas ambigüedades informativas. En este mundo, los jefes gringos pueden aprovechar el sesgo de prestigio para manipularnos a cabalidad.

Mi afirmación es que han hecho ya precisamente eso. Utilizando los medios de comunicación, el establishment académico, y las instituciones del Estado, pueden crear y producir cualquier personalidad y tejer en torno la narrativa que gusten: pueden tomar a un abogado de Harvard, por ejemplo, y hacerlo famoso como investigador en jefe del Departamento de Justicia responsable de buscar nazis fugitivos, “el principal cazador de nazis de Estados Unidos,” poniéndolo en el escaparate cuando sea necesario para exonerar al gobierno EEUU.

Algo más a considerar, pienso yo, es un supuesto importante que actuó como una segunda fuerza sociopsicológica alentando la aceptación crédula de las afirmaciones de Ryan. Dicho supuesto afirma que los medios constituyen un mercado razonablemente libre de productores de noticias que son autónomos del gobierno e independientes unos de otros, de modo que, en lugar de beneficiarse protegiendo al gobierno, se benefician exponiendo sus escándalos. La mayoría de la gente en Estados Unidos creía eso en 1983 (muchos lo creen todavía).

Cualquier mente que sostenga dicho supuesto como premisa expresará subliminalmente el siguiente argumento implícito: ¡Si hubiera razón alguna para pensar que Allan Ryan estaba mintiendo, los medios correrían a exponerlo! Pero ver a los grandes medios expresar un fuerte acuerdo con las afirmaciones de Ryan (como de hecho fue el caso) provoca a la misma mente a pensar: pues no hay problema con Ryan.

“United Press International, por ejemplo, tituló INVESTIGADO: BARBIE FUE LA EXCEPCIÓN, NO LA REGLA, y citó a [Allan] Ryan indicando que la pesquisa del Departamento de Justicia ‘no había descubierto evidencia de que hubiera ningún otro ex nazi a quien Estados Unidos hubiera protegido de la justicia.’ El programa Nightline de ABC TV presentó a Ryan en su transmisión esa noche. Ryan dijo que Estados Unidos había ‘reclutado inocentemente a Barbie, sin estar consciente de su papel en Francia... [y que] el caso de Barbie no era típico.’ Ante el interrogatorio de Ted Koppel, Ryan amplió el tema. Era ‘muy probable que no se hubieran empleado a otros funcionarios como se hizo con Klaus Barbie... [y] con esto cerramos el expediente.’ ”

¡Con esto cerramos el expediente! ¿No era mucho énfasis? Como decimos: “El que mucho se excusa, mucho se acusa…”

Preguntemos:

¿Había una razón especial para que todo esto sucediera en el año 1983?

Sí la había.

A principios de 1983, el gobierno de Bolivia, el país donde se escondía Barbie, había encontrado, arrestado, y extraditado a Barbie a Francia para ser juzgado. Al parecer, los jefes gringos no pudieron controlar este proceso legal en Francia y el juicio de Barbie sacó a la luz sus vergonzosos vínculos con el gobierno estadounidense. Fue entonces que mucha gente comenzó a hacerse una pregunta incómoda:

¿Acaso los jefes estadounidenses estaban protegiendo y reclutando nazis en secreto?

Atento a eso, el gobierno de Estados Unidos se apresuró a investigarse y designó a Allan Ryan, “el principal cazador de nazis de Estados Unidos,” para dicha tarea. En agosto de 1983, apenas unos meses después, Ryan había dado carpetazo al expediente. Conclusión: Tranqui: era nada más Barbie. Los jefes gringos no estaban protegiendo ni utilizando a nazis. Corte al aplauso de medios: Bravo.

Pero la conclusión de Ryan, suponiendo que realmente lo fuera, era falsa. Apenas cinco meses después, el Washington Post escribía esto:

“Ya no es necesario—ni posible—negar el hecho: el gobierno de Estados Unidos reclutó sistemática y deliberadamente a miles de nazis activos, los rescató, los contrató, y los aprovechó ...”

El Post comentaba sobre “la investigación de archivos de Christopher Simpson,” quien, provocado por las extrañas actuaciones de Allan Ryan, había buscado en una montaña de “documentos ... desclasificados bajo la Ley por la Libertad de la Información [Freedom of Information Act].” De ese trabajo surgió Blowback: El primer relato completo del reclutamiento estadounidense de nazis y su efecto desastroso sobre nuestra política interior y exterior.

Share

¿Para qué tareas específicas fueron reclutados todos esos nazis?

Según los hallazgos de Simpson, muchos de estos nazis, incluidos algunos que “participaron en las peores atrocidades cometidas por el régimen nazi”—a saber: genocidio—pasaron a formar parte de la Organización Gehlen—o ‘Gehlen Org’—con su sede de posguerra en Pullach (suburbio de Munich).

Aquel grupo recibió dicho nombre en honor a Reinhard Gehlen, anteriormente “el oficial de inteligencia militar de mayor rango de Hitler en el frente oriental,” especializado en obtener información vital para Hitler torturando hasta la muerte a millones de prisioneros de guerra soviéticos (muchos fueron lentamente matados de hambre). A cambio de ser protegido de la justicia, Gehlen había recompuesto para ellos la red de espionaje de Hitler.

¿Qué tan importante fue la ‘Gehlen Org’? Fue de una importancia aplastante, porque Estados Unidos no tenía entonces mucha infraestructura de inteligencia.

Probablemente hayas oído hablar de la famosa Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) creada durante la Segunda Guerra Mundial, siempre mencionada como la supuesta ‘precursora’ de la CIA. Pero la OSS era pequeña y, como documenta Simpson, fue destruida casi por completo al final de la guerra cuando supuestos ‘comunistas’ (identificados por sus fuertes críticas a los fascistas) fueron purgados. No había quedado casi nadie de la OSS en la nómina del gobierno estadounidense para engendrar la CIA en 1947. Por lo tanto, es engañoso decir que una ‘inteligencia estadounidense’ preexistente absorbió a los nazis de Gehlen; más bien, la infraestructura de inteligencia estadounidense de posguerra no era sino aquel grupo de nazis reunidos otra vez por Gehlen.

Escribe Simpson,

“Durante los primeros años de la CIA ... los informes y análisis de Gehlen a veces simplemente se reescribían en membrete de la CIA y se presentaban al Presidente Truman sin mayor comentario...”

Eran Gehlen (y sus espías nazis) quienes hacían todo el trabajo y enseñaban a los estadounidenses cómo hacerlo.

Y aquí hay un tema más grande, porque muchos nazis alemanes y sus colaboradores—además de los emplazados en Europa con la Gehlen Org—terminaron en otros espacios, también en la nómina del gobierno estadounidense.

Algunos recibieron pasaportes estadounidenses y fueron importados para trabajar en inteligencia y propaganda dentro de Estados Unidos; otros recibieron pasaportes estadounidenses y fueron integrados en el ejército estadounidense (muchos en las Fuerzas Especiales o ‘Boinas Verdes’); otros recibieron pasaportes estadounidenses y fueron importados a suelo estadounidense para fungir como supuestos ‘gobiernos en el exilio’ de los países tras la Cortina de Hierro soviética, y recibieron grandes presupuestos para organizarse y presionar al Congreso de EEUU para que aprobase política ‘anticomunista.’

(Durante la persecución nazi, por contraste dramático, se negó la entrada a EEUU a los judíos; incluso a quienes ya estaban en lista de espera para obtener visas.)

Los jefes gringos estaban cumpliendo las profecías de Maurice Joly, hechas a finales del siglo 19.

Joly había advertido que, si los ciudadanos democráticos occidentales autorizaban la creación de servicios secretos, los burócratas inundarían con sus agentes secretos todo el sistema y se apoderarían clandestinamente de todas las instituciones ciudadanas: partidos políticos, medios de comunicación, ONGs, universidades, etc. Destruirían la democracia pero manteniendo la fachada.

Los jefes gringos hacían precisamente eso, y empleando a los nazis para dicha faena.

De hecho, lo mencionado aquí es la punta del iceberg. Nuestros jóvenes ya no saben nada de esto, pero, a partir de las revelaciones de 1967 publicadas en la revista Ramparts sobre la captura, por parte de la CIA, de la Asociación Nacional de Estudiantes (National Student Association), siguió toda una década de averiguaciones y escándalos que reveló cuán profunda la penetración clandestina de la CIA en la vida democrática institucional de EEUU.

Pero no obstante dichas revelaciones dramáticas, la enfermedad había avanzado demasiado. El sistema no pudo aliviarse: la democracia no fue restaurada.

Dicho de otra manera: los nazis permanecieron en el poder.

¿Qué pasó con Alemania?

Una pregunta obvia es: si los jefes gringos hacían eso con Estados Unidos, utilizando nazis alemanes y sus colaboradores, entonces, ¿qué hacían con Alemania? ¿Acaso Alemania fue realmente desnazificada después de la guerra?

No según el responsable de realizar dicho trabajo: el abogado del Departamento de Justicia James Stewart Martin, quien acusó en su libro All Honorable Men, publicado en 1950, que el gobierno EEUU había saboteado completamente sus esfuerzos por desnazificar a Alemania.

De hecho, lo ocurrido en Alemania fue todo lo contrario, y la cosa empeoró luego de publicado el libro de Martin.

“La Organización Gehlen,” nos dicen, “pasó a ser responsabilidad de la CIA, que continuó la relación hasta 1956.” Pero la relación no terminó en 1956. Lo que sucedió fue esto: en 1956, los jefes alemanes obedecieron las órdenes de sus amos, los jefes gringos, y “la organización de Gehlen se convirtió en el Bundesnachrichtendienst (BND), la agencia de inteligencia exterior de Alemania Occidental.”

Espera a que caiga la ficha…

Todo se mantuvo consistente. El BND se fundó allí mismo en Pullach, en los antiguos Cuarteles del Fuhrer. Y, naturalmente, el BND también se puso a espiar a los alemanes. Cuando Gehlen se retiró en 1968, otro general nazi, Gerhard Wessel, tomó el mando de la totalmente nazi ‘Gehlen Org’/BND.

Sello y sede del BND, Pullach (Múnich).

Ahora bien, ésta es una historia para las portadas de los diarios (nunca vista allí): la elite de poder estadounidense regresó a los nazis al poder en Alemania.

Y no sólo ahí. Las operaciones clandestinas de la CIA—organizadas por y a través de la Gehlen Org, vistieron a los fascistas con traje y corbata ‘democristianos’ y los regresaron al poder en otras partes de Europa.

¿Cuáles son las ramificaciones de todo esto?

Discutiremos las ramificaciones de todo esto en varios artículos. Pero quiero dejarte aquí con dos direcciones que ya puedes explorar.

La primera se refiere al contexto de trasfondo. En otras palabras, ¿cómo tendrían que ser los jefes gringos para que pensaran siquiera en proteger y reclutar a todos esos nazis para sí? ¿No tendrían que ser ellos mismos también nazis?

Para nada, según una muy sonada apología presentada a favor de los jefes gringos: que supuestamente necesitaban reclutar a todos esos nazis para luchar contra el comunismo. La afirmación es tan común que escucharla repetida hasta el cansancio por nuestras autoridades culturales en los grandes medios y el establishment académico quizá te haya convencido de aceptar su presunta ‘lógica.’ Examinaré detenidamente esta disculpa—como decir que tu médico necesita que bebas un vaso de cianuro para matar a tu cáncer—en un artículo futuro.

Por ahora, te dejo con un hecho documentado poderoso: incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, los jefes gringos ya eran, y habían sido durante mucho tiempo, los líderes internacionales del movimiento eugenista (eugenésico), y, con su financiamiento y apoyo intelectual, el eugenismo (eugenesia) se convirtió en el nazismo alemán.

Y cabe preguntar: ¿No se sentiría tentado el ejército estadounidense, tan ansioso por reclutar nazis (porque ellos iniciaron ese proceso), a tratar a los ciudadanos estadounidenses como ratas de laboratorio, a la manera de los médicos criminales nazis? Es un hecho histórico (documentado en el Congreso de los Estados Unidos) que en verdad fueron tentados y sucumbieron a dicha tentación.

Otra pregunta, hacia adelante, es: ¿cuál ha sido realmente la política exterior de Estados Unidos en la posguerra?

Porque muchos nos han afirmado a lo largo de los años que la política exterior estadounidense se construye en torno a una relación muy especial y muy positiva que supuestamente tienen los jefes gringos con el Estado de Israel, cuya seguridad los jefes gringos supuestamente se esfuerzan—hasta el cansancio—en proteger.

Ahora bien, lo menos que se puede decir sobre la CIA es que tiene un papel bastante importante en la configuración de la política exterior estadounidense. Entonces, la pregunta es: ¿Acaso es creíble que un nido de criminales de guerra nazis, cómplices del mayor genocidio antijudío de la historia, se hubiese convertido en el aliado más fiel del Estado judío?

¿No es más probable que estos criminales de guerra nazis trabajaran duro para preparar la destrucción genocida del Estado judío?

¿No se verían tentados, por ejemplo, de forzar la cesión de territorio estratégico israelí a Irán, que promete repetir la Shoa (Holocausto) en Israel? Bueno, es un hecho histórico que eso precisamente es lo que hicieron los jefes gringos.

Y no se sentirían tentados, is pensaran que pudieran salirse con la suya, insertar a la prole de los nazis alemanes dentro del Estado judío. Bueno, pues es un hecho histórico que eso precisamente es lo que hicieron los jefes gringos:

Por supuesto, todo esto impone la pregunta: ¿qué estaban haciendo realmente los jefes gringos en la Segunda Guerra Mundial? (Ya tocaremos ese tema.) Por el momento, tienes algunas aventuras para elegir. ¡Elige tu propia aventura…!