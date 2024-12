“UNIVERSIDAD YIHADISTA”: Reos en Camp Bucca, una prisión estadounidnese en Irak, haciendo sus rezos musulmanes diarios. (Imagen: Dusan Vranic/AP)

¿Qué está pasando en Siria? Veamos un titular de ayer: “EEUU ataca docenas de campamentos y operativos de ISIS en Siria en medio de la caída de Assad.”

¡Vaya! ¿Qué les parece? ISIS sigue fuerte.

¿Pero realmente estaría EEUU atacando campamentos y operativos de ISIS en Siria? Eso afirma CENTCOM, el United States Central Command, emplazado en su cuartél de vanguardia en la Base Aérea Al Udeid de Catar. ¿Será? Tal vez. Pero recomiendo cautela con dichas afirmaciones. Porque fueron EEUU, Turquía, y Catar, juntos, quienes ayudaron a crear a ISIS.

Lo explicaré aquí.

La “universidad yihadista” estadounidense y el surgimiento de ISIS

Bajo Saddam Hussein, Irak no era el mejor lugar del mundo, pero no era, tampoco, un hervor apocalíptico de terrorismo yihadista. Eso vino con la invasión de EEUU, justificada publicamente, ésta, declarando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, mismas que luego, al final, siempre no tenía (según dijeron).

Cuando Irak, a consecuencia de la invasión estadounidense, devino en infierno terrorista (cosa que no había sido), y florecieron, en el desierto iraquí, truenos, llamadas, y humaredas, los estadounidenses establecieron un enorme sistema de prisiones militares para encerrar a los culpables—y a muchos otros también—.

Esos confundidos yihadistas no habían escuchado aquel evangelio occidental del islam que lo anuncia como ‘la religión de paz.’ Digo eso porque en agosto 2007 Newsweek reportó que el General Douglas Stone, responsable de las ‘Operaciones de Detención’ (prisiones) en Irak, había comenzado a ‘reeducar’ a sus reos en Camp Cropper y Camp Bucca para ingresarlos a ese islam más amable.

Según lo escrito por Newsweek, el éxito se antojaba remoto: “Incluso el General Stone admite que está por verse todavía si las clases [de reeducación] religiosa funcionarán con los jóvenes.” Sheik Jabbar, el infeliz clérigo responsable, habló con bastante más franqueza—según él visto está. “Si los fueran a dejar salir,” dijo, “todos se harían bombarderos suicidas.” ¡Hablaba de sus propios alumnos!

¿Por qué tan pesimista ese Jabbar? Su programa era débil y pequeño. Por ende, él percibía una mejoría leve, y nada más, en “algunos” de sus alumnos. Y “no está seguro de que sea duradera.” La palabra “algunos” se traduce aquí en tres o cuatro jóvenes, a lo sumo, porque “las clases de educación religiosa se enfoca[ban] en un grupo focal de 10 jóvenes.” Señalo, para efectos de contextualización, que había “aproximadamente 3,800 detenidos en Cropper.”

El programa rival de educación yihadista, corriendo simultáneamente, era más ambicioso:

“los detenidos ahora llegan a Cropper al ritmo de 60 al día. Cuando entran, los insurgentes [yihadistas] ya bajo custodia se despliegan en abanico en busca de reclutas.”

Pobre Jabbar. Su programa de reeducación parecía más bien un gesto vacío de corrección política, ahí nada más para que el reportero de Newsweek tuviera algo positivo que reportar. Se le había pedido vaciar un océano yihadista, con una cuchara, en medio de un huracán yihadista.

¿Sería aquel huracán, acaso, política estadounidense?

Nazim Al-Juburi, un destacado desertor de Al Qaeda, era de esa opinión, me parece. En una entrevista de mayo de 2008, dijo:

“Hemos hablado con los estadounidenses más de una vez y les hemos dicho que cometen un gran error al dar a muchas de las personas detenidas en Camp Bucca y otras prisiones la oportunidad de ser educadas en esta ideología [yihadista].”

Al mes, el General Douglas Stone aseguraba al New York Times que había comenzado a separar penados ‘extremistas’ y ‘moderados’ para impedir aquello. Pero su sistema penal, confesó, había sido (son sus palabras) una “universidad yihadista.”

Y así precisamente lo describió otro ex prisionero de Camp Bucca, Adel Jasim Mohammed:

“Los extremistas tenían libertad para educar a los jóvenes penados. Los vi dando cursos usando pizarrón sobre cómo usar explosivos, armas, y cómo convertirse en bombardero suicida. Para los americanos, nos pareció, esto era normal. No los detuvieron [a los radicales].”

Esta “universidad yihadista” operó desde 2003 hasta que los militares estadounidenses iniciaron el proceso de desmantelar su sistema de prisiones a finales de 2008. Cinco años—lo que dura una licenciatura—. Así que, aun suponiendo que Stone en verdad comenzara, a mediados de 2008, un esfuerzo tibio por componer el problema, el daño estaba hecho—y bien hecho—.

Y al desmontar el sistema—ojo con esto—¡los presos fueron simplemente liberados!

Cuando comenzaron dichas liberaciones a finales de 2008, el New York Times reportó la oposición universal—hasta el último hombre—de los jeques locales en Irak, quienes advertieron a las autoridades estadounidenses que estaban liberando asesinos de AQI (Al Qaeda en Irak). Los funcionarios iraquíes también se quejaron, y pidieron

“consultar los reportes de inteligencia estadounidense en casos de penados potencialmente peligrosos, para que ellos mismos emitieran órdenes de arresto o pedir a los estadounidenses mantenerlos bajo custodia.”

Los estadounidenses se negaron, alegando que debían proteger sus fuentes. Claro, porque uno protege sus fuentes dejando vagar libres a los asesinos que fueron señalados por esas mismas fuentes. Todo el sentido.

Esos asesinos de AQI pronto se convertirían en ISIS.

Cero controversia sobre este punto: las políticas estadounidenses crearon a ISIS

Seamos claros: nadie disputa que la “universidad yihadista” de los estadounidenses en Irak fuera la plataforma para la creación y desarrollo de ISIS.

Mother Jones, por ejemplo, publicó un artículo con el encabezado: “¿Acaso el Terrorista Más Importante de Irak se Habría Radicalizado en una Prisión Estadounidense?”

El New York Times publicó el siguiente encabezado/acusación:

“ASÍ ES COMO ESTADOS UNIDOS ASISTIÓ A ISIS. Las prisiones se convirtieron, efectivamente, en universidades terroristas: Los radicales duros eran los profesores, los otros penados eran los alumnos, y las autoridades penales jugaban el papel de custodios ausentes.”

Y el Washington Post publicó un artículo intitulado “Así Evolucionó el Estado Islámico en una Prisión Estadounidense,” afirmando que “nueve miembros del alto mando del Estado Islámico estuvieron detenidos en Camp Bucca,” incluyendo a Abu Bakr al Baghdadi, el líder más alto. El Post citó un reporte de un soldado estadounidense según cual los extremistas gobernaban a los prisioneros de acuerdo a la ley sharía, y si alguno era acusado de comportamiento ‘occidental’ era “severamente castigado.”

Se vio una fundición importante en esas prisiones estadounidenses. En Camp Bucca los baazistas iraquíes, amantes del fascismo pero seculares, se tornaron ahora yihadistas, mientras que los yihadistas, un tanto caóticos, adquirieron dotes organizativas de los baazistas. Así, “de las cenizas de lo que anteriores penados llamaron una ‘escuela de Al Qaeda’ emergió el Estado Islámico.”

Sobre todo esto los medios impusieron las interpretaciones de cajón: ‘se cometieron errores’ y ‘fueron decisiones sin alternativa.’ Pero hay un pequeño problema: luego de liberar a los graduados de la “universidad yihadista,” el Pentágono asistió directamente a la ‘oposición siria,’ un retoño de ISIS.

Pero, ¿sabían quiénes integraban a la ‘oposición siria’? ¿Y de dónde venían? Sí que lo sabían.

Los graduados de la “universidad yihadista” parieron a la ‘oposición siria’—y el Pentágono lo sabía desde el principio—

En agosto 2012, la inteligencia militar estadounidense produjo un reporte secreto obtenido y publicado más tarde por Judicial Watch. El reporte, muy claro sobre lo sabido por el Pentágono, dice:

“Los salafistas, la Hermandad Musulmana, y AQI [Al Qaeda en Iraq] son las principales fuerzas que empujan la insurgencia en Siria.”

Algunas definiciones:

Salafista = influyente ideología yihadista

Hermandad Musulmana = Organización salafista

Al Qaeda en Iraq (AQI) = Organización salafista que en agosto 2012 hacía declaraciones públicas todavía “a través del portavoz del Estado Islámico en Iraq,” que más tarde se llamaría el Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés).

Según el reporte del Pentágono, el principal padrino de la ‘oposición siria’ era AQI—¡los graduados de la universidad yihadista!—. El reporte dice:

“AQI está familiarizado con Siria. AQI entrenó en Siria y se infiltró a Irak. AQI apoyó la ‘oposición siria’ desde el principio, ideológica y mediáticamente. ... AQI realizó un número de operaciones en varias ciudades sirias bajo el nombre Jaish al Nusra (Ejército victorioso), uno de sus afiliados.” (énfasis mío)

¿Qué podia esperarse? De acuerdo al Pentágono,

“Si la situación se deteriora hay la posibilidad de establecer una principalidad salafí, declarada o no, en Siria oriental (Hasaka y Der Zor), y esto precisamente es lo que los patrocinadores de la oposición quieren ... ” (énfasis mío)

¿Quiénes eran “los patrocinadores de la oposición”? El mismo documento explica que “Occidente, los países del Golfo, y Turquía patrocinan a la oposición.” El término “Occidente” aquí significa: los jefes en Estados Unidos, Gran Bretaña, y Francia (por lo menos).

El Pentágono percibía

“... una atmósfera ideal para que AQI regresara a sus anteriores emplazamientos de Mosul y Ramadi, y eso dará un nuevo empuje que supondrá una yihad unida en las zonas sunitas de Irak y Siria y con el resto de los sunitas en el mundo árabe contra lo que consideran un enemigo, los disidentes [= chiitas]. ISIS podría también declarar un Estado Islámico a través de su unión con otras organizaciones terroristas en Irak y Siria ...” (énfasis mío)

¿Qué sucedió? Es realmente curioso: precisamente lo que predijo el Pentágono. AQI regresó a Mosul y Ramadi e ISI se unió con otros grupos terroristas para declarar un Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

¿Sería esto lo que el Pentágono quería?

Consideremos dos hipótesis.

La hipótesis del Establishment. Ésta dice que todo ha sido errores sobre errores (Jared Israel lo llamaba el modelo del ‘Oso Menso,’ Bumbling Bear, torpe y distraído). Es la hipótesis que invariablemente nos sacan los creadores de significado en los grandes medios y las universidades prestigiadas—pero como ‘verdad’; nunca como hipótesis—cuando las políticas estadounidenses producen resultados antidemocráticos.

La hipótesis maquiavélica. Ésta dice que, efectivamente, todo fue intencional. Nunca la consideran en los grandes medios porque ahí la teoría de conspiración es tabú.

Aquí en MOR debemos siempre considerar la hipótesis alternativa, porque no puede hacerse ciencia si presentamos siempre solo una hipótesis. Consideremos entonces la evidencia y veamos cuál de las dos hipótesis queda mejor parada.

Se reportó en junio 2012 que ya corría un programa de la CIA para armar a la ‘oposición siria.’ “Las armas mismas,” decía la nota, “vienen de Turquía, Arabia Saudita, y Qatar.” Dado que a Turquía la gobierna un partido yihadista, y que los regímenes de Arabia Saudita y Qatar ambos son ‘wahhabistas’—casi sinónimo de ‘salafistas’—tenemos que todos los padrinos del programa de la CIA para armar a la ‘oposición siria’—salvo los padrinos estadounidenses—son yihadistas confesos. Y como deja claro el reporte de agosto 2012, el Pentágono sabía que esas armas iban sobre todo a sus graduados de la “universidad yihadista.”

Claro, de manera oficial se dijo estar enviando armas a “los grupos de oposición más amigables a EEUU,” un código que debe leerse: para moderados democráticos y seculares. Seamos ecuánimes y evaluemos esta jactancia, y también la forma como fue públicamente legitimada.

Sucedió así.

Había un fulano de nombre Ausama (u Osama) Monajed, de algo llamado el Consejo Nacional Sirio (SNC por sus siglas en inglés). Monajed y otros ‘voceros’ de alto rango en el SNC parecían perritos falderos de los jefes gringos, yendo y viniendo de la Casa Blanca, al Council on Foreign Relations, a la Fundación Ford, a las juntas de Bilderberg, a la Henry Jackson Society, y a otros poderosos think tanks en Estados Unidos y Gran Bretaña repletos de gorilas del espionaje, la guerra, y la diplomacia como Brent Scowcroft (anterior National Security Advisor), Zbigniew Brzezinski (lo mismo), y James Woolsey (anterior Director de la CIA). Cada vez que los jefes gringos hacían un llamado público para que fuera asistida la ‘oposición siria,’ sacaban a este Monajed—o algún otro vocero sustituto del SNC—para que remedara a los jefes occidentales e imprimiera legitimadad. Cada vez, Monajed o el sustituto se quejaban amargamente de “ ‘los milicianos de Assad,’ ” quienes, según ellos, no se ocupaban sino de terrorizar a los pueblerinos sirios y “ ‘venían a violar a sus mujeres, masacrar a sus niños, y asesinar a sus viejos.’ ”

Dichas acusaciones, que “no podemos confirmar,” confesaron los medios, fueron sin embargo alegremente repetidas como si nada. Venían todas siempre de una—y solo una—fuente: el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), mismo que, si bien llevaba un nombre muy institucional, no era sino Rami Abdulrahman, dueño de una tienda de ropa en Coventry (Reino Unido), y su computadora. Es la misma fuente dudosa que los grandes medios desde luego siguen usando hoy día para alegar quién es quién y qué supuestamente está sucediendo en Siria.

Ahora bien, el SNC fue “generalmente reconocido” por los grandes medios como “ ‘la principal coalición opositora,’ ” y fue representado como un grupo de demócratas liberales sirios, prístinos luchadores por la libertad. Luego entonces, la afirmación de EEUU de estar patrocinando demócratas en Siria dependía enteramente de esta otra afirmación sobre el SNC: que sus integrantes era supuestamente demócratas moderados. Había dos problemas con eso.

Primero, se había reportado, a la sazón, que “el SNC … incluye a la Hermandad Musulmana.”

Segundo, nadie negaba que las armas de la CIA para la ‘oposición siria’ “estaban siendo infiltradas por la frontera turca por intermediación de una oscura red que incluía a la Hermandad Musulmana” (énfasis mío).

Ahora bien, desde su inicio, la SNC y sus poderosos padrinos gringos actuaban como un lobby en Occidente a favor del Ejército Libre Sirio (ELS, o en inglés: Free Syrian Army - FSA), el cual se ostentaba como un grupo de anteriores oficiales sirios peleando ahora contra el régimen de Asad para poner fin a los presuntos ataques de Asad contra civiles. Esto parecía consistente con la línea oficial de EEUU.

Empero, en noviembre 2012, “bajo presión occidental” (a subrayar esas palabras), la ‘oposición siria’ fue “reorganizada ... para dar lugar a una nueva Alianza Nacional,” o Coalición Nacional, en conferencias sostenidas en Doha, Catar. Un tercio de los escaños fueron para el SNC; los otros dos tercios fueron para islamistas comprometidos y orgullosos.

¿Eso tenía sentido? Claro que sí. Catar es el principal financiero del yihadismo internacional—es el centro mismo del universo terrorista yihadista. Si no sabías nada de Catar, tenemos un artículo sobre ellos:

En diciembre, bajo la mirada sagaz de “oficiales de seguridad estadounidenses, británicos, franceses, del Golfo [Pérsico], y Jordania,” el Ejército Libre Sirio (ELS) también fue reorganizado.

“El comando unificado [del nuevo ELS] tiene muchos lazos con la Hermandad Musulmana y con los salafistas ... [y] excluye a los oficiales más altos que habían desertado de las fuerzas armadas de Asad. Su composición, estimada en dos tercios para la Hermandad Musulmana y sus aliados, refleja la creciente fuerza de los islamistas en el terreno y asemeja la composición de la coalición de liderazgo civil de oposición creada bajo auspicio occidental y árabe en Qatar el mes pasado.” (énfasis mío)

Un resumen sucinto dice así: apenas tres meses después de la confesión del Pentágono, en su reporte de agosto de 2012, de que la ‘oposición siria’ era básicamente una yihad islámica (ver arriba), los jefes gringos purgaron a los no-yihadistas de los grupos de la ‘oposición siria’ que se habían comprometido apoyar, empujando a un lado a los fundadores del Ejercito Libre Sirio.

¿Eso fue un error?

Ipso facto, hubo más dinero, armas, y entrenamiento para el nuevo Ejército Libre Sirio. Y a los pocos meses, mucho del ELS, repleto ahora de yihadistas, hizo lo lógico y cerró filas con ISIS, llevándose sus armas y entrenamiento estadounidenses.

“Durante mucho tiempo, los Estados occidentales y árabes apoyaron al Ejército Libre Sirio no solo con entrenamiento sino también con armas y otros materiales. Abu Yusaf, comandante del Estado Islámico, añadió que aquellos miembros del Ejército Libre Sirio que habían recibido entrenamiento—de oficiales militares estadounidenses, turcos, y árabes en una base americana en el sur de Turquía—se habían unido ahora al Estado Islámico. ‘Ahora mucha de la gente del ELS entrenada por Occidente se nos está uniendo, de hecho,’ dijo sonriendo.”

Muchos otros yihadistas de ISIS también recibieron entrenamiento de EEUU durante la ‘Primavera Árabe,’ cuando los jefes estadounidenses afirmaron—como hacen siempre—estar entrenando ‘libertadores democráticos.’

A la luz de esta evidencia, no sabría cómo empezar a defender la hipótesis dominante. Quizá debamos entonces tomarnos en serio la hipótesis alternativa, según cual los jefes gringos favorecen el crecimiento del radicalismo musulmán.

