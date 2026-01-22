In English

DESCRIPCIÓN: Si ustedes empiezan a matar iraníes, habrá disparos, amenazó Trump. Muy macho. Entonces los ayatolás comenzaron a matar iraníes. Eh… pero los ayatolás dijeron que no matarían tantos, explicó Trump a los reporteros, que no salían de su asombro. Así que no haré nada. ¿Qué significa esta conducta absurda? En este podcast enfrento contra la evidencia a dos modelos muy distintos de la relación entre Donald Trump y los ayatolás iraníes, y evalúo cuál de los dos explica mejor los hechos.

Queridos lectores de MOR:

Esta explicación de mi interpretación de la política Trump hacia Irán (ver más abajo) inaugura un nuevo producto MOR: la presencia en Substack del semanal Pódcast de MOR en Español. Seré yo, cada martes, explicando esto o aquello. Será un placer—porque extraño enseñar—. Claro que aquí la experiencia es unidireccional, pero si quieres interactuar conmigo en persona, en línea, puedes hacerlo en nuestra comunidad en Skool.

Cada pódcast vendrá acompañado de una breve descripción de lo que ahí hago, seguido del video incrustado. Y debajo pondré un “leer más” para que puedan… leer más.

El semanal Pódcast de MOR en Español se transmite EN VIVO cada martes, a las 12pm HORA DE LA CDMX, en varios canales, incluyendo Substack.

Y se almacena en nuestro Canal MOR de You Tube en Español (que ya tiene muchísimo producto de alta calidad—documentales, entrevistas, podcasts—así que echen ojo).

