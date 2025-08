Detalle de la Menorá de la Knesset en Jerusalén representando la famosa historia talmúdica donde el Rabí Hilel el Viejo enseña la esencia de la Torá a un pagano mientras se sostiene sobre un pie.

La jurisprudencia puede referirse a la filosofía del derecho, pero también, en el sentido práctico, al sistema de decisiones mediante el cual se aplican las leyes en el diario vivir, sobre todo mediante el debate razonado que convierte fallos judiciales en precedentes vinculantes.

En el judaísmo, el trabajo de la jurisprudencia filosófica y práctica comienza —al menos como tradición escrita— con la Mishná. Ella documenta el proceso de aquellos filósofos éticos y eruditos legales llamados rabinos, quienes, empleando derivaciones lógicas dentro del marco de los sagrados axiomas éticos del judaísmo, adaptan la Constitución judía, la Torá, puntualmente a los desafíos éticos/legales de la vida cotidiana.

Generaciones de rabinos han derramado un esfuerzo enorme —a la vez racional, científico, filosófico, y religioso (sin suponer en ello una contradicción)— buscando descubrir cómo los principios básicos de la ética, recibidos de Dios, pueden extender rizomas legales hasta el particular más remoto de la vida humana. La meta es derrotar el mal —o, lo que es lo mismo, proteger la vida, reducir el sufrimiento, ampliar la libertad, extender la compasión, abrazar la fraternidad, buscar la justicia, y establecer la paz para toda la humanidad.

Cabe siempre libertad para discrepar con alguna propuesta rabínica cualquiera. De hecho, y famosamente, los rabinos debaten mucho entre sí. La controversia es común en cualquier campo racional-científico. Pero al margen de controversias sobre puntos específicos, podemos agradecer a la Civilización Hebraica —producto exquisito superviviente del antiguo semitismo babilónico, corriente ética de Mesopotamia— que haya fundado su identidad entera en la búsqueda de mejores soluciones legales para una vida ética. Pues no hay, desde luego, investigación más importante.

Dice una opinión muy influyente, cosa asombrosa, que

La lógica y esencia de esta investigación milenaria judía puede captarse plenamente por reducción a un solo principio gramatical generativo.

Dicho enfoque lo encierra una famosa historia transmitida siglo tras siglo dentro de la Civilización Hebraica. Nos sitúa en el primer siglo antes de Jesús y nos habla de un pagano chulo —un politeísta no judío enamorado de su astucia— que desafía a los dos grandes jajams (sabios) de aquella generación: el Rabino Shammai y el Rabino Hilel. El pagano reta así: redúceme la Torá entera a una declaración rápida.

“En otra ocasión estaba un gentil [no-judío] que vino ante Shammai y le dijo: ‘Conviérteme a condición de enseñarme toda la Torá mientras me sostengo en un solo pie.’ Shammai [molesto] lo empujó a un lado con el cúbito de constructor [palo] que sostenía.” [El gentil] vino entonces ante Hilel, quien lo convirtió. Le dijo Hilel: ‘Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo: esto es toda la Torá; el resto es comentario—ve y apréndelo.’ ” (Talmud Babilónico, Shabat 31a)

No es, desde luego, una historia cualquiera. Nos cuenta una lección clave sobre una controversia central —que ocuparía a los dos grandes jajams de la antigüedad, Rabí Shammai y Rabí Hilel el Viejo— en torno a cuáles debieran ser la orientación y naturaleza básicas del judaísmo.

El rabino Shammai tendía hacia interpretaciones rigoristas —estrictas, inflexibles, y literales— mientras que Hilel priorizaba el espíritu ético y la aplicación humana de la ley. Así, mientras que las decisiones de Shammai enfatizaban la precisión, la disciplina y la severidad legal, las de Hilel a menudo apuntaban a la misericordia, la tolerancia y la compasión práctica. En las generaciones que siguieron el tiempo de Shammai y Hilel, la comunidad de rabinos resolvió la controversia a favor de Hilel.

Es por esto que Hilel es el héroe de la Mishná. Sus opiniones legales forman la base de la primera parte de esa obra maestra de razonamiento ético y legal conocido como el Talmud, piedra angular para toda interpretación futura de la Torá y su jurisprudencia práctica, guiando a los sabios judíos a través de los siglos.

Hilel es —por mucho— el rabino más influyente de todos los tiempos.

La historia talmúdica del pagano que reta a Shammai y Hilel bien pudiera ser apócrifa. Probablemente lo sea: el texto deja entrever un guiño divertido en la picardía del pagano y las respuestas de los sabios. Pero no tiene importancia. Lo que expresa esta historia con harta eficiencia es el profundo amor y reverencia de los rabinos talmúdicos hacia la persona y enseñanzas de su fundador revolucionario. Amaban la sabiduría de Hilel, su humanidad compasiva, y su brillantez poética para reducir la gramática legal judía —en paráfrasis— a su núcleo ético generativo: “amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo” (Levítico [Vayikrá] 19.18).

En mi lenguaje técnico analítico (cuya presentación académica puedes leer si deseas) podemos decirlo así: el enunciado, “Amé a mi prójimo como a mí mismo,” expresa el significado meta de la Civilización Judía; es decir, el significado que norma todo ‘juego social’ en su seno, pues debe ser implicado conjuntamente por las conductas performativas de los participantes para así ‘cerrar’ correctamente el juego.

Ama a tu prójimo como a ti mismo —llamamos a esto ‘la Regla de Oro’—.

Por haber colocado al judaísmo rabínico tan firme y conscientemente en el camino de este principio rector, quizás sea Hilel —en una comunidad de genios— el judío más grande de todos los tiempos.

Y sin embargo Hilel es más, mucho más. Porque la ética cristiana también fue heredada de Beit Hilel. Por lo cual…

La Regla de Oro de Hilel es la piedra angular de la ética en la Civilización Occidental.

Pero, ¿qué no recibimos la Regla de Oro de Jesús?

El Rabino Yeshúa ha-Notsri, en griego hispanizado ‘Jesús de Nazaret,’ fue sin duda un gran fan de Levítico 19.18, la Regla de Oro. Por ejemplo, el Evangelio Según Mateo (22:36-40) dice sobre Jesús que alguien le preguntó:

“ ‘Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la Ley?’ Y él le dijo: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el mandamiento grande y primero. Y un segundo mandamiento es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan toda la Ley y los Profetas.’ ”

En el discurso religioso judío, cualquier referencia a “la Ley” alude, en primer lugar, a la Ley de Moisés o, lo que es lo mismo, a la Torá. Jesús añade “y los Profetas,” lo cual equivale a afirmar que la tradición normativa judía —ejemplificada en las exhortaciones proféticas— mantiene coherencia con los dos mandamientos que Jesús elige como generatividad conjunta de toda la gramática ética y legal judía. El segundo mandamiento invocado coincide con Hilel: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19.18).

Pudiera parecernos, de reojo, que Jesús innova al colocar el mandamiento de amar al Señor (Deuteronomio 6:4-5) —ausente en la formulación de Hilel— por encima del amor fraternal. Pero Jesús no hace eso: los considera igualmente importantes.

Es cierto que el mandamiento de “amar al prójimo” (Levítico 19.18) aparece en segundo lugar en la fórmula de Jesús. Pero el orden aquí no implica jerarquía —Jesús no está degradando a Levítico 19.18—. Al contrario, se cuida de afirmar que “un segundo mandamiento es semejante a [el primero],” y lo subraya aún más con: “de estos dos mandamientos cuelgan toda la Ley y los Profetas.” Ambos mandamientos comparten el mismo estatus en la cima, y son presentados como conjuntamente generativos para todo el judaísmo.

De hecho, podemos afirmar que para Jesús amar al prójimo es lo más importante, pues en otra ocasión sigue a Hilel con precisión: omite el mandamiento de amar al Señor y resume toda la esencia judía en los términos de Levítico 19.18:

“Así pues, todo cuanto deseen que otros les hagan, háganlo ustedes también a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas.” (Mateo 7:12).

Aquí, igual que Hilel, Jesús presenta Levítico 19.18 como necesario y suficiente —por sí solo— para generar “la Ley y los Profetas.”

La regla de oro es de Hilel

Hilel y Jesús, luego entonces, están de acuerdo. Pero, ¿corresponde al Rabino Jesús el crédito por esto ? ¿O al Rabino Hilel? El crédito requiere precedencia, y Hilel lo dijo primero.

Recuerdo haber estado muy seguro, en mis años mozos católicos, de que Jesús había sido el primero en instarnos al mensaje de amor radical como significado verdadero, central, y generativo de todo el judaísmo. Y estaba seguro porque los católicos mayores a mi alrededor —de quienes aprendí mi religión— también lo estaban. Ellos lo habían aprendido de sus abuelos católicos. Y así, generación tras generación. Es una tradición. Pero nos equivocamos todos.

Ojo, que, si estamos entreviendo algo del Jesús histórico en el Jesús evangélico —y arde una interesante y vieja controversia académica sobre esto— entonces puede defenderse que Rabí Jesús predicaba un mensaje radical de amor como significado fundamental del judaísmo. Indudablemente. Pero, ¿acaso eso convierte a Jesús en el radical original del amor? No, porque Hilel vino primero.

Por cierto, ningún erudito disputa que Hilel fuera primero, pues basta consultar nuestra evidencia sobre cuando vivieron estos dos rabinos, Hilel y Jesús. Según nuestros registros, luego de alcanzar una edad avanzada, Hilel murió en el año 10 de la era común, cuando Jesús era todavía un niño (de seis años, según las últimas investigaciones sobre su probable fecha de nacimiento). O sea que la espesa atmósfera rabínica en derredor de Jesús mientras iba creciendo era la controversia todavía por resolver entre shammaítas y hilelitas. Muchos rabinos de la generación de Jesús se unieron a Beit Hilel (‘Casa de Hilel,’ en la traducción más literal, aunque en castellano decimos ‘Escuela de Hilel’). Era el movimiento de Hilel. Los rabinos adheridos a este movimiento predicaron la urgente y radical imperativa hilelita de amar.

La escuela rival era Beit Shammai. En tiempos de Hilel, el Rabino Shammai, más joven por algunos años, llegó a ser Av Beit Din (Padre de la Corte). Dicho título hizo de Shammai la segunda autoridad más alta en el Sanedrín, el más exaltado consejo legislativo judío en la Tierra de Israel —de hecho, en la comunidad judía más generalmente—. Más que una Corte Suprema, aunque sin duda era eso, el Sanedrín operaba también como tribunal, parlamento, y consejo religioso (aunque técnicamente no sacerdotal). La posición burocrática suprema de Shammai nos obliga casi a concluir que sus opiniones encarnaban perfectamente la corriente dominante en el Establishment rabínico, sobre todo considerando su ascenso posterior, cuando Hilel ya había fallecido, al cargo más alto: el puesto de Nasi (pronunciado Nah-SEE) o jefe del Sanedrín.

¿Qué significa este contexto? Que el rival de Shammai, Hilel, lideraba una rebelión contra el Establishment —una revuelta intelectual, social, legal y política que desafió un orden rigorista algo rígido, insensible, e institucionalmente arraigado—. Hilel trajo una inyección fresca y audaz de misericordia y dignidad humana. Luego, es verdad, Beit Hilel sería canonizado en la Mishná como tradición y precedente legal judío para todos los tiempos venideros, pero cuando los hilelitas iniciaron su empuje eran una minoría desafiando con arrojo el ethos legal dominante del día. Beit Hilel eran pioneros disruptivos. En absoluto débiles, empero, incluso en aquella etapa, porque Hilel era un sabio muy influyente, añadiendo velozmente muchos nuevos seguidores emocionados a sus filas.

Jesús, todo indica, se contaba entre los seguidores de Hilel.

Vemos a Jesús en los Evangelios indulgente con los pecadores y eligiendo la misericordia sobre el castigo, orientado desde una interpretación compasiva de la ley y su propósito, como en Hilel. También vemos a Jesús reduciendo el judaísmo al mandamiento gramatical generativo de amar al prójimo como a uno mismo, siguiendo con precisión la fórmula de Hilel.

De ahí que, cuando vemos al Jesús evangélico confrontando a toda la comunidad de fariseos, como si todos los fariseos hubiesen sido shammaítas, condenados por los Evangelios por su irreflexivo rigorismo e hipocresía, pues se preocupan nada más por la letra de la ley y nunca por su espíritu, estamos ante un reflejo distorsionado, como en un espejo doblado, de la disputa rabínica entre Beit Hilel y Beit Shammai que colmaba todo el espacio en derredor de Jesús mientras él crecía. Jesús fue encendido por Beit Hilel —no hay duda—.

Pero este contexto de una confrontación intelectual, social y legal —abarcando todo el judaísmo farisaico o rabínico, con dos grandes campos rivales, y los rabinos tomando partido en todos lados— está totalmente ausente en los Evangelios. Allí, Beit Hilel se reduce a... ¡Jesús! Aparece en los Evangelios como el radical pionero del amor que se enfrentó, solitario, contra “los fariseos,” representados como un bloque Establishment uniforme.

Siguiendo aquella representación evangélica, el término ‘fariseo’ ha quedado en la imaginación cristiana con tan sólo connotaciones negativas, y en especial la de hipocresía. Pero esto es antihistórico. ‘Fariseo’ significa nada más esto: rabino. Los dos términos eran sinónimos en la antigüedad. Jesús fue, igualmente, fariseo. Y, según se ufanaba, también Pablo (Filipenses 3:4–5): “Si alguien cree tener motivos para confiar en la carne, yo tengo más: circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo.” Un rabino.

Los rabinos —o fariseos— no eran un monolito ideológico contra el cual Jesús, llanero solitario, dirigía sus arengas revolucionarias; más bien, la revolución intelectual y ética había comenzado años antes con Hilel, en la generación anterior a Jesús, y muchos rabinos —todos fariseos— se habían unido y predicaban la revolución ética de Hilel. Jesús fue reclutado para este movimiento.

¿El Mesías judío?

¿Por qué entonces los Evangelios representan a Jesús como el pionero radical, original y único, del amor? Pues porque los Evangelios fueron escritos en un momento posterior, cuando ciertos griegos —antes paganos, ahora fascinados por el recuerdo de Jesús, y organizándose en un movimiento de un tamaño ya considerable— buscaban definirse simultáneamente en oposición al judaísmo, y, paradójicamente, como su legítima continuación.

Ésta fue una controversia gigante.

Ahora bien, la afirmación de los griegos (y luego también de los romanos) de que Jesús era el Mesías judío exigía que Jesús, como profeta, fungiera de canal divino para una nueva dispensación religiosa, la cual, en el judaísmo, debe incluir —en el plano del comportamiento— un componente moral. Entonces, los griegos dijeron que Jesús había venido a reemplazar la cultura del ‘Antiguo Testamento,’ duro y punitivo, con una exhortación mucho más suave a la fe, al perdón, y al amor, un mensaje supuestamente totalmente original con Jesús.

La nueva dispensación cristiana, por supuesto, era un paquete: la salvación mística que perdona el pecado, más la invitación conductual al amor. El relato cristiano terminó, simplemente, en esto: que los judíos habían rechazado tanto la afirmación de Jesús de ser el Mesías como su mensaje de amor. Así nos lo cuentan los Evangelios, donde la mayoría de los judíos aparecen francamente malvados, rechazando obstinados el amor y crucificando finalmente a Jesús por atreverse a predicarlo. Pero la verdad patente y obvia es otra: el rechazo —casi universal— de la comunidad judía fue tan solo para la jactancia mesiánica de Jesús y en absoluto para el mensaje de amor de Hilel, mismo que abrazaron.

Pero, ¿por qué rechazaron casi todos los judíos la jactancia mesiánica de Jesús?

La tradición judía no esperaba a un Mesías en calidad de salvador místico. Los judíos no esperaban a un perdonador de pecados divino confiriendo vida eterna a sus seguidores al ofrecerse víctima sacrificial (‘Cordero de Dios’) para un Gran Rito Expiatorio oficiado por la Deidad Suprema. No esperaban al ‘Hijo de Dios’ sino a un hombre —un salvador político—. El esperado Mesías judío habría de ser un guerrero ético cuyo rol sería derrotar a los romanos y liberar a gentiles y judíos en el Mediterráneo para que todos vivieran en libertad bajo la Ley de Moisés. Sería una nueva gran emancipación de la esclavitud, como en la tradición canónica de los orígenes judíos narrada en el Éxodo, donde nos hablan de una gran revuelta de esclavos en Egipto que hizo nacer a la Ley Judía. Pero esta vez sería universal: para todos los pueblos.

Sobre este punto no hay controversia entre los expertos que yo pueda encontrar.

Entre los antiguos judíos “había, es verdad, muchas doctrinas diferentes del Mesías,” escribe Paul Johnson en A History of Cristianity, “pero las variaciones eran detalles y todas las variantes afirmaban la creencia unitaria de que los opresores extranjeros serían expulsados y sólo Dios gobernaría a Israel.”

“El Mesías,” coincide John Collins en La imaginación apocalíptica: Una introducción a la literatura apocalíptica judía, “se anticipaba principalmente como un rey guerrero que expulsaría a los gentiles [los opresores romanos], y pocas cosas en las tradiciones acerca de Jesús encajan con este molde [judío].”

En The Jewish Messiahs, Harris Lenowitz, un experto en movimientos mesiánicos judíos a través de los siglos, lo pone bastante más fuerte: el Jesús evangélico, escribe,

“a diferencia de otros [pretendidos] mesías judíos, fue notable por su aparente desinterés en desarrollar un programa para alcanzar el poder contra autoridades políticas malignas (las de Roma), o para gobernar su reino cuando llegara. De hecho, su deseo de ser ejecutado en Jerusalén —único en sí mismo entre los [pretendidos] mesías judíos— reúne, precisamente, esas dos anomalías singulares de su figura.”

En resumen, aunque los cristianos sin duda encuentran un significado profundo en el concepto —paulino— del Mesías en tanto que salvador místico perdonador del pecado y otorgador de la vida eterna, este concepto no tiene realmente nada que ver con la revolución política que, para los judíos, era toda la razón de ser del Mesías.

De hecho, totalmente contrario a la expectativa universal judía, el Jesús evangélico predica el quietismo político, comunicado en esa famosa frase inmortal que generaciones de apologistas cristianos se han esforzado por interpretar positivamente: “Den, pues, a César las cosas que son de César; y a Dios las cosas que son de Dios” (Mateo 22:21). La misma directiva aparece también en Marcos (12:17) y en Lucas (20:25)—¡tres de cuatro Evangelios canónicos!

Aquel poder romano —opresor brutal de judíos y de otros— que tanto respeto recibe de Jesús (y de Pablo) habría de ser, según la expectativa judía, derrotado y humillado por el Mesías. Pero a Jesús los romanos lo torturaron a muerte. Eso volvió imposible para una mayoría de judíos poder aceptar a Jesús como Mesías —no tenía sentido para ellos—.

Ahora bien, para los cristianos —los seguidores griegos de Jesús— el rechazo judío de Jesús en calidad de Mesías era un problema profundo y llanamente lógico que golpeaba en el corazón del prestigio cristiano. Podemos presentarlo a manera de pregunta retórica:

¿Cómo podían los griegos saber mejor que los judíos cómo identificar al Mesías judío?

Para resolver este problema, los seguidores griegos de Jesús debían elevar el prestigio del judaísmo profético y arruinar, al mismo tiempo, el de los propios judíos. Se vieron obligados a proponer lo siguiente: que los judíos habían sido extraviados por los fariseos o rabinos, pues los rabinos habían confundido la interpretación correcta de las Escrituras judías. Por eso los judíos no habían sabido reconocer a Jesús como Mesías. Como las Escrituras judías presentaban a generaciones anteriores de judíos rechazando obstinadamente a sus profetas, los cristianos griegos simplemente asimilaron a Jesús a este tropo literario.

Pero adoptar este tropo significaba, como ya mencionamos, que los judíos serían representados rechazando también el mensaje moral del nuevo profeta, supuestamente original con él: amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego así, el Nuevo Testamento nos presenta a los judíos supuestamente corrompidos por un Establishment fariseo —uniformemente shammaíta— opuesto al mensaje de amor que Jesús predica solitario, como si Beit Hilel jamás hubiera existido, hasta que lo matan. La conclusión del Evangelio, continuada implícitamente en Hechos de los Apóstoles (en realidad los hechos de Pablo), es que los judíos no merecían aquel mensaje de amor. Tampoco merecían la salvación, como la entendían místicamente los cristianos grecorromanos. Dios establecería una Nueva Alianza con un ‘Nuevo Israel’: los grecorromanos.

En esto, la gran ironía histórica radica en que, según la datación más cuidadosa de los Evangelios, fueron escritos a finales del siglo primero de la era común, es decir, cuando ya cuajaba entre los rabinos un consenso a favor del carácter vinculante, para toda legislación futura, de las conclusiones legales inspiradas por el amor de Hilel. Los rabinos se convencieron mediante un debate abierto donde sentaron las bases para la compilación de la Mishná a principios del siglo tercero, cuando Hilel —aquel radical del amor— fue colocado piedra angular del edificio entero de interpretación de la Torá.

Dicho de otra manera, al tiempo que los cristianos predicaban a los grecorromanos que los judíos habían supuestamente rechazado el amor, los rabinos de hecho institucionalizaban —por consenso abrumador— el amor hilelita, el mismo que Jesús repitió, en tanto que norma vinculante para toda generación futura de judíos.

Pero anota un gol para Jesús...

La polémica contra ‘los judíos’ en la Iglesia Cristiana grecorromana nace del agudo problema de prestigio y crisis de autoridad que enfrentaban esos cristianos a finales del siglo primero. Dicha polémica entorpece la tarea de recuperar al Jesús histórico del ‘testimonio’ tendencioso de los Evangelios. Pero una vez comprendido este contexto, resulta evidente que el Jesús histórico fue hilelita, predicando amor, como hicieron muchos otros rabinos de su misma escuela en aquel tiempo.

Quisiera disipar, sin embargo, cualquier apariencia de estar disminuyendo a Jesús. Fue una figura histórica imponente —como lo demuestra la gigantesca controversia sobre su legado—. Aunque resulte difícil establecer con precisión lo que enseñó, su impacto en la historia no puede ser regateado. Y no obstante las distorsiones obvias de los Evangelios, incluso ahí brillan fulgurosas sus probables contribuciones hilelitas.

Una en particular es su formulación ‘positiva’ de Levítico 19.18: “Así pues, todo cuanto deseen que otros les hagan, háganlo ustedes también a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas” (Mateo 7:12). Hilel, por contraste, ofrecía una formulación ‘negativa’: lo que tu odias, no se lo hagas al prójimo.

En mi opinión, Rabí Jesús aquí completa la valiosa contribución metodológica de Rabí Hilel. Entre los dos nos legan las dos paráfrasis de Levítico 19.18 que, en combinación, establecen un método integral mediante el cual aplicar el principio ético consagrado en aquel mandamiento de la Torá.

Hilel y Jesús están ambos respondiendo a la pregunta: ¿Amar a mi prójimo como a mí mismo —¿pero cómo?—. ¿Cómo puedo asegurar que he hecho esto? Hilel nos invita a hacernos la siguiente pregunta: Si estuviera yo en el lugar de mi vecino, ¿qué cosa odiaría? Y nos dice: no le hagas eso. Jesús nos invita a hacernos la siguiente pregunta: Si estuviera yo en el lugar de mi vecino, ¿qué preferiría? Y nos dice: hazle eso. Juntos, pues, Hilel y Jesús nos equipan con las dos principales derivaciones metodológicas de Levítico 19.18 para guiar nuestros esfuerzos, a tropezones, por el camino bueno.

Hilel y Jesús ambos enseñan a confiar en la introspección. Es una estrategia inteligente. Suponiendo que —para los asuntos más importantes— haya un traslape importante de una persona a otra, la introspección empática puede guiar las decisiones de tu agencia ética. Amas a tu prójimo como a ti mismo si respetas a tu prójimo (no le hagas lo que tú odias) y cuidas a tu prójimo (dale lo que tú quisieras recibir) tal y como tú quisieras que tu prójimo te respetara y cuidara a ti.

Esto es amor.

El contexto político

Es importante añadir aquí el contexto histórico y político, porque sólo entonces puede apreciarse cuán trascendental fue la gran controversia entre Beit Shammai y Beit Hilel.

Rabí Hilel, judío babilónico, emigró a Jerusalén tal vez en el año 75 aec, o sea, justo antes de la conquista romana de Jerusalén en el año 63 aec. Rabí Shammai nació inmediatamente después de aquella conquista. Luego entonces, tanto Shammai como Hilel hicieron sus contribuciones cuando la autonomía judía se había colapsado en la tierra de Israel y el gobierno romano —a menudo brutal, a veces astuto— se imponía sobre el pueblo de la Torá y sobre su Templo. Este contexto es crucial. Estaba en juego, en la disputa entre Beit Shammai y Beit Hilel, mucho más que una mera interpretación legal; era una lucha filosófica sobre cómo el pueblo judío debía vivir, adaptarse, y preservar su misión ética y espiritual bajo subyugación extranjera.

La cuestión de cómo interpretar la ley no era la única controversia. Otra era la cuestión de si resistir y luchar contra el invasor extranjero en Eretz Israel, la tierra de Israel, o soportar la opresión y, mientras tanto, convertir a los paganos mediterráneos al judaísmo, abrumando a los romanos demográficamente.

Esto fue debatido con urgencia, porque el Imperio Romano, totalitario, oprimía a multitudes oceánicas de gente por toda la cuenca del Mediterráneo, no sólo a los judíos. A donde Roma fuere, la guerra hiciere, y luego: esclavos. Pero en todas partes, los judíos, si bien militarmente derrotados, resistían espiritual e intelectualmente. No adoraban al emperador. Y no abandonaban sus leyes. Su valentía asombraba e inspiraba a los paganos mediterráneos esclavizados, quienes acudían por millares a las sinagogas y se enamoraban de la ley de los esclavos fugados: la Ley de Moisés: la Ley de la Libertad. Había tantos judíos, y tenían tantos admiradores entre los paganos, que los aristócratas romanos se amedrentaban. No se atrevían a abolir la religión judía por miedo a una revolución.

Tantos paganos fueron convertidos al judaísmo durante este tiempo —miles y miles— que la aristocracia romana desesperaba de encontrar una solución. Porque tarde o temprano —y pudiera ser muy pronto— el imperio sería judío. Dicho temor lo expresó el famoso senador romano Séneca a principios del siglo primero, no mucho después del fallecimiento de Hilel:

“Mientras tanto, tan poderosa ha sido la práctica de esta raza maldita [los judíos], que se ha difundido por toda la tierra; los vencidos dieron leyes a los vencedores.”

Esto no era cosa de juego. Séneca decía que inclusive muchos romanos —la clase gobernante del imperio— se estaban convirtiendo, pues tal era el atractivo universal del judaísmo. Dos siglos más tarde, el romano Dion Casio, historiador de Roma, comentó sobre esto:

“No conozco el origen de este nombre [Ioudaios = judíos] que les dan, pero también se aplica a otras personas, incluso extranjeros, que adoptan con entusiasmo sus costumbres. Y este pueblo existe incluso entre los romanos. Aunque a menudo reprimido, alcanzó tal extensión que logró, por la fuerza, obtener la libertad de su creencia religiosa.”

¿Qué hacían los rabinos para emocionar a todo mundo con el judaísmo en el antiguo Mediterráneo? Predicaban la paz y el amor. Y el rabino más radical era Hilel.

En su debido contexto, pues, Hilel decía esto: Escuchen, judíos y paganos, tengo el arma para derrotar a Roma. Es EL AMOR.

Y en ese momento cumbre, entró en escena Jesús.

(Pronto diremos más sobre eso.)