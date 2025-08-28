Los Cinco Libros de Moisés. Image credit: Religions Facts .

Queridos lectores:

MOR, The Management of Reality, tiene como propósito ayudarte a descubrir cómo se fabrica y administra tu realidad: cómo los servicios clandestinos, mediante el control de los medios y la academia, falsifican un mundo entero para que tú reacciones, empujándote—fuera de tu conciencia—a actuar conforme a los intereses de los jefes opresores, y no conforme a los intereses de tu libertad ni de tu felicidad. Nuestra tesis central es que la promoción del antisemitismo es el aspecto más importante de esa administración de la realidad: el antisemitismo es la herramienta que los totalitarios emplean para oprimirnos a todos.

¿Por qué les resulta tan importante a los jefes promover el antisemitismo? Porque el pueblo judío—organizado en torno a una ley fundada en la memoria de una revuelta de esclavos—es el portador de la tradición semitista babilónica que enseñó ética a los psicópatas grecorromanos y que, al hacerlo, salvó a Occidente: nos puso en el camino del progreso moral que acabaría llevándonos a la liberación revolucionaria y a la fundación de las democracias occidentales modernas.

Los judíos han sido terriblemente eficaces transformando a Occidente, a pesar de que, casi cada siglo, los psicópatas que nos gobiernan organizan ‘agradecimientos’ adoctrinando a los occidentales comunes y movilizándolos, una vez más, para matar a los judíos.

Los jefes siempre intentan destruir a la Torá y al pueblo que la estudia y la guarda, porque los jefes adoran el poder. Por eso quieren destruir lo que nuestros abuelos construyeron. Han creado una realidad falsa diseñada para hacernos odiar a los judíos y, así, lograr que colaboremos con nuestra propia esclavitud.

Pero ¿qué ha hecho a los judíos—pese a todo—tan eficaces en liberarnos? La Torá.

Los Cinco Libros de Moisés, la primera parte del Tanaj, o Biblia Hebrea (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio), comprenden la obra más importante jamás escrita. Ha transformado la historia humana.

Quisiera ayudarte a cultivar una relación más cercana con el texto mismo, ayudarte a conocer esta asombrosa tecnología social. Soy antropólogo político, así que lo que yo aporto al estudio de la Torá es una obsesión por comprenderla desde un punto de vista funcional, en términos de su impacto político. Quiero responder a la pregunta: ¿Cómo logra la Torá estabilizar un sistema social normativo e institucional que protege la libertad, la justicia, y la paz humanas?

¿Te pica la curiosidad? ¿Qué tal si leemos la Torá juntos?

En la tradición rabínica judía, se lee una porción de la Torá cada semana: la Parashá semanal. El ciclo comienza con el Año Nuevo judío o Rosh Hashaná y, semana tras semana, se lee y comenta la Torá entera por rabinos de todo el mundo. Yo no soy rabino, pero me encanta este modelo. Así que estaré haciendo un comentario semanal en formato pódcast sobre la Parashá de cada semana.

Ahora mismo el Año Judío está por terminar, ¡así que hemos comenzado por el final!

Transmitimos en vivo los comentarios sobre las Parashot en nuestros distintos canales de redes sociales, incluyendo aquí en substack, cada miércoles a las 12:00 del día, hora de la Ciudad de México. El comentario queda en nuestro canal de YouTube en castellano. (Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube: ahí encontrarás mucho material, incluyendo documentales, entrevistas, pódcasts, etc.)

Aquí abajo te dejo los tres comentarios publicados hasta ahora en nuestro canal de YouTube en castellano. Échales un vistazo. Creo que El Libro te va a maravillar…

Parashat Va’etchanan (וָאֶתְחַנַּן)

Porción Torah: Deuteronomio (דְּבָרִים - Devarim) 3:23 – 7:11

Parashat Eikev (עֵקֶב)

Porción Torah: Deuteronomio (דְּבָרִים - Devarim) 7:12 – 11:25

Parashat Re'eh (רְאֵה)

Porción Torah: Deuteronomio (דְּבָרִים - Devarim) 11:26 – 16:17

Parashat Shoftim (שֹׁפְטִים)

Porción Torah: Deuteronomio (דְּבָרִים - Devarim) 16:18 – 21:9