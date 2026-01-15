Se lleva a Maduro para ser juzgado en EEUU. Imagen: Associated Press .

Afirmo esto: la jugada de Trump en Venezuela es un ataque—gramatical—contra Israel.

La derecha política ha sido atrapada por el cuello de su odio al comunismo.

Están siendo manipulados para apoyar un giro discursivo que abrirá la puerta a que Estados yihadistas (o no yihadistas), con cobertura de la izquierda occidental, ataquen a Israel diciendo: “¡Sólo hicimos lo que hizo Trump!”

Donald Trump y Zohran Mamdani están en esto juntos; trabajando para el mismo Deep State.

Es guerra psicológica de primer nivel (la derecha ha vuelto a caer en el juego... otra vez).

El 3 de enero de 2026, Donald Trump bombardeó objetivos en Venezuela, incluyendo partes de Caracas, y capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa para enjuiciarlos en Estados Unidos.

Muchísima gente aplaude esto—y con entusiasmo—. Por ejemplo, venezolanos comunes en todos lados parecen genuinamente entusiasmados con la salida de Maduro.

Muchísima gente rechaza esto—y con igual vehemencia—. Por ejemplo, Zohran Mamdani, aquel comunista (se hace llamar “socialista democrático”) sorprendentemente audaz que es ahora alcalde de Nueva York. Y sus seguidores y admiradores en la izquierda.

Quienes celebran la captura de Nicolás Maduro, me temo, serán decepcionados. Trump va a juzgar a un hombre que grita a sus seguidores que el difunto Hugo Chávez se le aparece en forma de pajarito.

Este hombre necesita atención médica, no un tribunal. Cuesta creer que este loco se haya encargado realmente de algo. Los verdaderos dictadores, los que movían los hilos de Maduro, los que destruyeron Venezuela mientras él cosechaba aplausos y denuncias, son Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Ésos siguen en el poder—Trump los dejó a cargo.

Ahora, en medio de todo este alboroto, muchos afirman que lo hecho por Trump es “sin precedentes.” Pero sí que los hay. Es perfectamente normal que los jefes estadounidenses quiten a un gobernante para ellos incómodo. Lo siento, pero así es. Hay muchísimos precedentes: Guatemala, Panamá, Irán, Granada, Libia, Irak… (¿sigo?).

Existe precedente, inclusive, para el argumento específico invocado aquí. En 1989, el gobierno de Estados Unidos ya una vez justificó el uso de fuerza militar para capturar a un jefe de Estado extranjero alegando como razón que una corte estadounidense había emitido acusación penal en su contra: el presidente panameño Manuel Noriega.

Es falso decir que no hay precedente.

Pero una afirmación más técnica sí es correcta: no hay precedente jurídico—jurisprudencial—porque no se estableció tal consecuencia legal en el caso de Panamá. ¿Por qué no? Porque la idea de que un país—apoyándose en su propio sistema judicial—pueda usar fuerza militar para arrestar al jefe de Estado de otro país fue rechazada por la comunidad jurídica internacional. Se rieron de eso en la ONU.

El rechazo de la ONU no afectó la conducta de Estados Unidos—pero eso es consecuencia del poder, no del derecho.

Ahora bien, sin duda la administración Trump está bregando por hacer de este principio—que Estados Unidos puede capturar a jefes de Estado extranjeros si un tribunal estadounidense emite una acusación penal en su contra—un argumento jurídico válido. Quieren establecer un precedente legal, jurisprudencial. Claro que no podrán. Pero ya lo saben. Hacen esto, según mi hipótesis, porque el intento público de argumentar el caso—el acto discursivo en sí—crea un precedente gramatical. Los politólogos dirían que los jefes están “moviendo la ventana de Overton.”

“La ventana de Overton es el rango de temas y argumentos que la población considera políticamente aceptables en un momento dado. También se conoce como la ventana del discurso.”

¿Lo ves? La ventana de Overton es un concepto gramatical. Pertenece al estudio de la gramática discursiva.

Aquí vemos a la ciencia política asomándose a una ciencia de regímenes gramaticales que merece una amplísima aplicación sociológica, no limitada a la política ni al concepto específico de la “ventana de Overton.” Muchos científicos y estudiosos valiosos han propuesto este modo de análisis—pero nunca despega (no como ciencia formal). Yo he formulado un argumento extenso a favor de un enfoque gramatical amplio como fundamento para las ciencias sociales, si te interesa. (Y para ver un ejemplo de su despliegue más allá del caso estrecho de la “ventana de Overton,” no tienes más que leer mi artículo anterior, sobre la Alegoría de la caverna de Platón.)

Brevemente, afirmo lo siguiente. Nuestra vida social y nuestro comportamiento están fuertemente regimentados por nociones de ‘corrección’ gramatical explícitas y—más comúnmente—implícitas que navegamos de forma intuitiva y experta. Así como hablamos nuestra lengua materna sin necesidad de estudiar lingüística, también practicamos nuestras otras gramáticas sin pensarlo siquiera. Porque la gramática nos viene de forma natural—tanto en el lenguaje como en otros dominios—. Absorbemos gramáticas sin darnos cuenta. Pero si otros sí piensan en esto de forma consciente, si estudian nuestras gramáticas sociales para manipularnos, entonces estamos en seria desventaja.

Los jefes sí estudian gramática—y tienen buenas razones—. La preservación del poder estatal puede definirse operativamente como la administración del descontento público: debe uno mantenerlo por debajo de un umbral crítico para permanecer en el poder (como lo están descubriendo ahora los ayatolás iraníes). Y el descontento público es una función de violaciones gramaticales extremas—violaciones de lo que el público considera sagrado—. Esta restricción gramatical sobre el comportamiento político es más débil cuando se trata de política exterior, pero también ahí importa. Mucho. (Consulta cómo terminó la guerra de Vietnam, por ejemplo.) Así que los jefes sí se preocupan por la gramática—y la estudian—.

A veces, los jefes aprovechan los procesos gramaticales sin modificarlos. Es cuando administran tu realidad para hacerte creer que están honrando tus valores judeocristianos, mientras hacen precisamente lo contrario.

Considera un caso clásico: la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Los jefes estadounidenses se apresuraron a castigar al dictador iraquí mientras fingían preocuparse por el principio sacrosanto de la soberanía (el principio mismo que los jefes estadounidenses vienen de atropellar en Venezuela). La ‘soberanía’ era todo lo que tenían aquella vez, porque Kuwait—como Catar—es una monarquía yihadista repleta de esclavos kafala. Kuwait es una empresa criminal haciéndose llamar ‘Estado.’ Además, los kuwaitíes—instigados por los jefes estadounidenses—habían estado provocando a Saddam Hussein. Pero nada de eso se explicó. Cuando los jefes estadounidenses fueron a la guerra, no nos dijeron: “Miren, estamos protegiendo al yihadismo mundial. Hicimos que Kuwait provocara a Saddam Hussein para así poder neutralizar al Irak no yihadista y permitir que Irán—gran patrocinador del yihadismo mundial—se recupere de la guerra Irán-Irak (que Saddam Hussein ganó).” No dijeron nada de eso. Lo que dijeron fue: “Estamos defendiendo el principio de soberanía.”

¿Ves cómo funciona? No nos convencieron de apoyar el yihadismo—no modificaron nuestra gramática. Ni siquiera lo intentaron. Lo que hicieron fue gestionar nuestra realidad para hacernos creer que estaban actuando dentro de nuestra gramática: haciendo cumplir el sacrosanto principio de la soberanía en el sistema internacional de Estados. Y en su mayor parte les funcionó, porque controlan medios y universidades (y eso brinda una ventaja enorme).

Pero los jefes no siempre eligen administrar nuestra realidad manteniendo constante la gramática. A veces intentan cambiar la gramática misma. Intervienen el sistema de significados para hacer posibles ciertas afirmaciones o actos que antes eran indecibles o irrealizables—quizás incluso impensables—. Esto es lo que los politólogos quieren decir cuando hablan de “mover la ventana de Overton.”

La técnica es la siguiente: para mover la ventana de Overton se viola el tabú correspondiente—es decir, fingiendo en público que el tabú no existe—. Esto genera incertidumbre respecto de la prohibición gramatical, debilitándola, con lo cual algunos otros—radicales gramaticales con agallas, aunque no tan valientes ni tan bien posicionados como el violador pionero—se animarán también a violar el tabú. Eso lo debilita aún más. Y así sucesivamente. Los primeros violadores, desde luego, pagarán un precio social. Hay que estar dispuesto a pagarlo para mover la ventana de Overton (esto es mucho más difícil para ciudadanos comunes, quienes deberán sacrificar su vida, su empleo, o sus redes sociales; y mucho más fácil para burocracias con agentes clandestinos a sueldo). Al quebrantar el tabú, los pioneros demuestran a los demás que aquello, lo que haya sido, sí era pensable—e incluso decible—. Mover la ventana de Overton es crear permiso social, modificando las reglas del discurso. Es un cambio gramatical.

Lo importante es esto: la gramática. Porque, como se ha dicho muchas veces, en realidad no existe el derecho internacional eficaz—pues no hay un policía imparcial—. Correcto. Pero eso no elimina la gramática. Y la gramática importa. Al cambiar las reglas de la gramática, los jefes preparan el terreno discursivo para ciertos movimientos planeados a futuro.

Sin usar mi jerga, otros han notado que la jugada de Trump en Venezuela tiene consecuencias gramaticales ominosas. Quizá los más altos funcionarios de México, advierten, deberían preocuparse. Porque Donald Trump ha dicho que se reserva el derecho de atacar militarmente a los cárteles mexicanos, ahora oficialmente designados como organizaciones terroristas. Y Trump, que recientemente “sugirió la posibilidad de incursiones terrestres contra las drogas en América Latina,” ha presionado al gobierno mexicano para que lo permita. Sobre el presidente de México, Trump ha dicho: “[Claudia] Sheinbaum es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles.” El argumento implícito es que los cárteles son el verdadero gobierno de México, y que ya han declarado una guerra terrorista contra Estados Unidos. A diferencia del caso de Maduro, Trump no está—todavía—acusando a Sheinbaum de colaborar con los cárteles, pero, ¿y si lo hace?

Claudia Sheinbaum Pardo, president de Mexico. Imagen: CNN .

Sí, las consecuencias gramaticales para México son obvias. Pero, si eres como yo, quizá tardaste más en detectar el premio mayor: las consecuencias para Israel. Yo no lo vi venir. Y debo confesarlo—es una jugada magistral—. Hay que reconocerlo: los jefes estadounidenses saben lo que hacen. No comparto sus valores, pero me asombra su pericia maligna en asuntos gramaticales.

Porque esto fue lo que hicieron: agarraron a la derecha política del cuello, de su odio al comunismo, y manipularon a muchos (incluso a algunos escépticos de Trump) para que apoyaran algo—la remoción de Maduro—que ahora deja abierta de par en par la puerta para ataques militares yihadistas (y de otro tipo…) contra Israel que se alegarán permisibles bajo el precedente no jurídico pero sí gramatical de Trump. No será derecho real—será gramática—. Pero la gramática importa.

Abajo explicaré la jugada gramatical de Trump. Y mostraré que Mamdani y Trump no son realmente opositores. Es un show. Cada uno aporta una pieza clave a la misma estructura gramatical antiisraelí. Lo están haciendo juntos.

Los antisemitas nos han vuelto a engañar…

El supuesto precedente jurídico de Trump: Panamá. (¿QUÉ ES IGUAL?)

En una ocasión pasada, en diciembre de 1989, Estados Unidos removió a un jefe de Estado latinoamericano—el presidente panameño Manuel Noriega—alegando que tribunales estadounidenses habían emitido acusaciones penales en su contra por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

También se incluyó como justificación la afirmación de que Estados Unidos estaba restaurando un gobierno democrático. A lo largo de 1989, Noriega había anulado los resultados de una elección presidencial en mayo que parecía haber ganado Guillermo Endara, y figuras de la oposición fueron agredidas por fuerzas de Noriega. Funcionarios estadounidenses afirmaron que la invasión ayudaría a reinstalar al gobierno legítimo y democráticamente electo de Panamá.

La foto de reo de Noriega. Imagen: ABC News .

Estamos oyendo cosas parecidas ahora en el caso de Venezuela. Así que hay ahí una similitud.

Me apresuro a señalar que ninguno de los dos argumentos mencionados constituye una base jurídica reconocida para el uso de la fuerza bajo la Carta de las Naciones Unidas. Lo digo sin rodeos: la Carta de la ONU no reconoce que acusaciones penales por delitos de narcotráfico emitidas por tribunales del país A contra el jefe de Estado del país B puedan justificar ¡que el país A capture y juzgue al presidente del país B! Y tampoco reconoce la Carta de la ONU que “restaurar la democracia” sea una razón válida para hacer la guerra a otro país.

Faltando una resolución del Consejo de Seguridad que autorice el uso de la fuerza, la Carta de la ONU solo reconoce la legítima defensa como razón legal, porque, si uno introduce cualquier otra, se invita a los Estados a hacerse la guerra. Y entonces se desata el infierno.

Por eso, aunque los jefes estadounidenses presentaron los dos argumentos inútiles arriba mencionados cuando la remoción de Noriega, la justificación jurídica principal que presentada fue otra: “legítima defensa bajo la Carta de la ONU.”

Y eso es lo distinto esta vez.

El supuesto precedente jurídico de Trump: Panamá. (¿QUÉ ES DISTINTO?)

En 1989, los jefes estadounidenses invocaron el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, alegando que un oficial de los marines estadounidenses había sido asesinado en un retén panameño, acto que—según la interpretación estadounidense—equivalía a una declaración de guerra implícita por parte del gobierno panameño contra Estados Unidos.

El principio invocado era, al menos, el aplicable: la legítima defensa. Pero el intento de aplicarlo no superó el disparate transparente. La legítima defensa bajo el Artículo 51 está concebida para ataques armados claros y sostenidos, lanzados con responsabilidad estatal, no para choques esporádicos ni incidentes aislados de baja intensidad (como fue el caso).

Como aderezo retórico—en el registro de la propaganda política—el gobierno estadounidense afirmó estar protegiendo a ciudadanos estadounidenses. Pero esta justificación era vulnerable a la misma objeción: se trataba de un solo incidente aislado y de bajo nivel, no de un ataque sostenido o una campaña prolongada.

Todo el mundo se burló de las justificaciones del gobierno estadounidense. Nadie las creyó.

Bien. Pero el punto es que, esta vez, en Venezuela, el gobierno estadounidense ni siquiera tiene un soldado muerto que exhibir. Simplemente no hay argumento de legítima defensa que la administración Trump pueda formular—ni siquiera uno de mentiras—.

Conviene tenerlo presente, porque la administración Trump sostiene que Panamá es un precedente para Venezuela. Sin embargo, el argumento principal en Panamá fue la “legítima defensa”—que nadie se creyó entonces, y que aquí ni siquiera se repite—.

Entonces…

¿Qué está argumentando la administración Trump en Venezuela?

Así resume Naciones Unidas el argumento presentado por el embajador estadounidense ante la ONU:

“Estados Unidos rechazó las caracterizaciones de sus acciones como agresión militar, describiendo la operación como una medida puntual de aplicación de la ley facilitada por las fuerzas armadas para arrestar a un fugitivo acusado. El embajador Michael Waltz dijo: Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, tras unas elecciones disputadas en 2024.

La operación del sábado fue necesaria para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región.

Existen precedentes históricos, como el arresto en 1989 del exlíder panameño Manuel Noriega. ‘No hay guerra contra Venezuela ni contra su pueblo’, afirmó. ‘No estamos ocupando un país. Ésta fue una operación policial en cumplimiento de acusaciones legales que existen desde hace décadas.’ ”

En resumen, la administración Trump sostiene que:

Maduro no es un jefe de Estado legítimo; la operación buscaba contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado; y la base jurídica invocada no es la legítima defensa, sino el marco policial.

Se trata de una acción policial “en cumplimiento de acusaciones legales” emitidas por un tribunal estadounidense. Y el supuesto precedente jurídico para este tipo de operación, dicen, es “el arresto en 1989 del exlíder panameño Manuel Noriega.”

¿Y eso qué implica? La administración Trump está fingiendo que el argumento policial invocado en 1989 creó un precedente jurídico.

Como ya se dijo arriba, el intento de convertir esto en precedente legal fracasará. Es un disparate transparente, y los especialistas en derecho internacional lo consideran universalmente insostenible. Es imposible defender siquiera la teoría de un sistema internacional si la ONU acepta el principio de que se puede usar fuerza militar para arrestar a un jefe de Estado extranjero ¡tan solo porque tus propios tribunales lo declararon criminal!

Pero, como también dijimos, eso no le importa a la administración Trump. Igual van a juzgar a Maduro. Y el punto de hacer este argumento ante la ONU no es realmente cambiar la ley, sino cambiar la gramática.

Y ahí entra Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani y la jugada de la CPI

Me permito señalar, para empezar, que Zohran Mamdani, el nuevo alcalde comunista “socialista democrático” de la ciudad de Nueva York, tiene razón en cuanto al derecho cuando expresa pública y teatralmente su desacuerdo con la captura de Maduro por parte de Trump: “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional.” Sí (obviamente).

También tiene razón cuando describe a Nicolás Maduro como un dictador, como también lo ha hecho: “Creo que tanto Nicolás Maduro como Miguel Díaz-Canel son dictadores. Sus gobiernos han sofocado elecciones libres y justas, encarcelado a opositores políticos y reprimido a la prensa libre e independiente.” Sí (obviamente).

Pero eso no significa que Zohran Mamdani sea en general un hombre de principio cuando califica jefes de Estado o cuando defiende argumentos sobre derecho internacional (o sobre otros asuntos…). Cuando le conviene, el principio sale volando por la ventana.

El caso más relevante a considerar es el de Benjamín Netanyahu.

“[Zohran] Mamdani… dijo al New York Times… que Netanyahu era un criminal de guerra que estaba cometiendo un genocidio con la campaña militar de Israel en Gaza.”

Esto es completamente falso: Israel no cometió genocidio en Gaza; hizo exactamente lo contrario: protegió a la población civil enemiga mejor que cualquier ejército en la historia, y no existe ningún argumento legal para acusar a los jefes israelíes de cometer genocidio en Gaza, como explicamos aquí:

Gracias. Aquí tienes la traducción fiel al original, manteniendo la estructura, puntuación y tono conforme a tus instrucciones:

Y…

“Mamdani dijo que haría cumplir una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) emitida en noviembre del año pasado contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y que detendrá al primer ministro israelí en el aeropuerto si alguna vez pone un pie en Nueva York. ‘Esto es algo que tengo la intención de cumplir,’ comentó Mamdani, reiterando una promesa que ya había hecho antes en la campaña para la alcaldía, según lo expresó el periódico. ‘Deseo que ésta sea una ciudad que defienda el derecho internacional.’ ”

¿Cuál es el problema con esto?

Primero, la Corte Penal Internacional es un club voluntario, y Estados Unidos no es miembro. Por lo tanto, sería ilegal que Mamdani arreste a Netanyahu, tanto respecto del derecho internacional como respecto del derecho estadounidense.

De hecho, bajo la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense de 2002—conocida ampliamente como la “Ley de Invasión de La Haya”—la ley federal establece que Estados Unidos puede usar “todos los medios necesarios y apropiados” para liberar a cualquier ciudadano estadounidense o aliado detenido por la CPI. La promesa de Mamdani de arrestar a Netanyahu es la de hacer algo que no es meramente ilegal bajo el derecho interno—viola una ley redactada precisamente para impedir este tipo de guerra jurídica extranjera—.

Segundo, la misma Corte Penal Internacional violó todos y cada uno de los precedentes y principios relevantes del derecho internacional con el fin de atribuirse una supuesta ‘jurisdicción’ para emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, cuyo país tampoco es miembro de la CPI. Todo eso lo explicamos aquí:

Quizás sea consistente con el claro sesgo antiisraelí de la CPI que sus fiscales principales sean musulmanes y que los terroristas yihadistas amen a la CPI.

Quizás también sea consistente que Zohran Mamdani, de religión musulmana, ame tanto a la CPI que esté dispuesto a violar el derecho estadounidense e internacional con tal de “honrar” una orden de arresto contra un jefe de Estado en funciones.

Le toman juramento a Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York con su mano… en el Corán. Imagen: Al Jazeera .

En cualquier caso, está claro que, contrario a lo que pudo haber parecido, Zohran Mamdani no se opone a violar el derecho internacional para apoyar una acción policial estadounidense contra un jefe de Estado extranjero. La cosa le encanta, y él mismo lo hará, siempre y cuando el objetivo sea alguien que no le gusta. Lo cual sugiere que a Mamdani le cae muy bien su camarada comunista Maduro, como podrías haber esperado—aunque la presión periodística lo obligó a confesar que el hombre es un dictador—.

¿Qué pasa si juntas a Trump y a Mamdani?

Las intervenciones discursivas combinadas de Donald Trump y Zohran Mamdani equivalen a lo siguiente: han abierto la puerta para que Estados yihadistas (y otros) ataquen militarmente a Israel y aleguen legalidad que porque la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu.

Dirán: Trump lo hizo en Venezuela, así que nosotros también podemos hacer esto. De hecho, nuestro argumento jurídico es incluso más fuerte, según el precedente de Trump, porque Netanyahu fue acusado por un tribunal internacional—y esa orden alega crímenes de guerra, no delitos de drogas—.

Eso es lo que dirán. Y la izquierda occidental los apoyará. No será un argumento jurídico—será gramatical—. Pero la gramática importa.

¿Y quién abrió la puerta—o movió la ventana—para esto? La derecha política, muchos de cuyos miembros han sido engañados para apoyar la remoción de Maduro por Trump, tan entusiasmados están con su idolatría de Trump y su idea equivocada de que los comunistas venezolanos están recibiendo su merecido (pero repito: Cabello y Rodríguez y todos los demás siguen en el poder).

Nos la han jugado.

