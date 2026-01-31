DESCRIPCIÓN: La foto de la derecha muestra a jóvenes combatientes de las Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) o Unidades de Protección Femenina de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos sirios, quienes lanzaron la Revolución de Rojava—¡democrática y libertaria!—en el noreste de Siria. La foto de la izquierda, tomada hace apenas unos días (imagen: MEMRI), muestra a un monstruo yihadista del ISIS—un soldado del nuevo ‘gobierno’ en Damasco—celebrando haber matado a una de estas muchachas—que el Señor la reciba—trayendo de vuelta su trenza como trofeo. Donald Trump ha abandonado a los kurdos de Rojava, tal como predijimos que haría. Y Netanyahu obedeció y abandonó Siria cuando Trump dio la orden. Nadie vendrá a ayudar a los kurdos de Rojava. Cualquier acuerdo que alcancen con Damasco, y cualquier promesa del gobierno estadounidense que tomen en serio, sellará su destrucción. LOS KURDOS DE ROJAVA DEBEN PELEAR. No hay alternativa.