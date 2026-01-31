ISIS VIENE POR LOS KURDOS ROJAVANOS!
Un podcast de MOR
DESCRIPCIÓN: La foto de la derecha muestra a jóvenes combatientes de las Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) o Unidades de Protección Femenina de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos sirios, quienes lanzaron la Revolución de Rojava—¡democrática y libertaria!—en el noreste de Siria. La foto de la izquierda, tomada hace apenas unos días (imagen: MEMRI), muestra a un monstruo yihadista del ISIS—un soldado del nuevo ‘gobierno’ en Damasco—celebrando haber matado a una de estas muchachas—que el Señor la reciba—trayendo de vuelta su trenza como trofeo. Donald Trump ha abandonado a los kurdos de Rojava, tal como predijimos que haría. Y Netanyahu obedeció y abandonó Siria cuando Trump dio la orden. Nadie vendrá a ayudar a los kurdos de Rojava. Cualquier acuerdo que alcancen con Damasco, y cualquier promesa del gobierno estadounidense que tomen en serio, sellará su destrucción. LOS KURDOS DE ROJAVA DEBEN PELEAR. No hay alternativa.
El semanal Pódcast de MOR en Español se transmite EN VIVO cada martes, a las 12pm HORA DE LA CDMX, en varios canales, incluyendo Substack. Se almacena en nuestro Canal MOR de You Tube en Español (que ya tiene muchísimo producto de alta calidad—documentales, entrevistas, podcasts—así que echen ojo).
N-A—MOR—A-T…