¿Cuál es el atajo más breve para entender el sistema occidental de posguerra y del futuro que se avecina para Occidente?

Éste: el ‘reconocimiento de Palestina’ por Francia y Gran Bretaña, descrito en su contexto relevante.

Si los occidentales no despiertan pronto, la Solución Final de los nazis alemanes se completará en Israel—y luego todos los occidentales seremos esclavizados.

Yo afirmo que la interpretación escolar de la Segunda Guerra Mundial—la que todos aprendimos—es una mentira total. Mi tesis es la siguiente: los nazis alemanes no perdieron. O digamos que ésa es mi hipótesis.

Empiezo con esta pista:

PISTA: Los jefes británicos y franceses acaban de fingir que ‘reconocen’ un ‘Estado de Palestina’, sin imponer condiciones ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

¿Por qué sería ésta la pista? Ya iremos a eso (suplico paciencia). Antes, empero, debo dejar claro que ésta jugada es de la más alta prioridad para los jefes—y puedo ponerle números a eso—.

‘Reconocer a Palestina’ es la prioridad más alta

Una encuesta reciente en Francia arrojó que casi el 75% se opone a que el presidente Emmanuel Macron ‘reconozca a Palestina’ en este momento. Entre los no musulmanes de Francia (alrededor del 90% de la población), la oposición sube al 80%. Pero aunque Macron haya hecho un desastre de Francia y necesite con urgencia mejorar su imagen—su desaprobación raya el 76%—, aun así se ha lanzado al vacío para ‘reconocer a Palestina’. Esto le importa de verdad—es una prioridad altísima.

Otra encuesta señala que “casi nueve de cada diez británicos no apoyan que [el primer ministro] Sir Keir Starmer reconozca un Estado palestino sin condiciones previas” (lo que hizo Starmer). Ya sabes, condiciones como ‘renunciar a exterminar a los judíos.’ Entre los no musulmanes británicos (alrededor del 94% de la población), dicha oposición supera el 90%. Gran Bretaña es otro desastre—la desaprobación de Starmer está en 71%. Pero no importa: Starmer se ha lanzado también al vacío para ‘reconocer a Palestina’. Prioridad absoluta.

¿Por qué hacen esto los jefes británicos y franceses?

Porque, dice Macron, hay sufrimiento humanitario en Gaza, y porque él quiere ‘la paz.’ Por su parte, Starmer dijo que quería “revivir la esperanza de paz.” ¿Hemos de creerles? No, porque ni Macron ni Starmer se preocupan por el sufrimiento humano.

En todo Medio Oriente, en países del Golfo gobernados por jefes yihadistas (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán, Bahréin), un estimado burdo pone el número total de esclavos en unos 16 millones. Hablamos de 16 million de esclavos literales (no es metáfora). No pueden irse. Tienen un amo. Son violados y golpeados de forma rutinaria. No se les paga. Viven en condiciones espantosas. Cuando dejan de ser considerados útiles, los arrojan a la calle y muchos luchan por alimentarse. DIECISÉIS MILLONES.

Hemos examinado el caso de los esclavos cataríes (alrededor de 2 millones) aquí:

El ‘salvador humanitario’ Emmanuel Macron jamás se ha quejado de los esclavos de los musulmanes, excepto UNA VEZ, en un gesto puramente performativo, allá por 2017, cuando CNN emitió imágenes de una subasta de esclavos en Libia, donde, en comparación con los países del Golfo, hay relativamente pocos esclavos (¡aunque no dejan de ser decenas de miles!).

Y Macron nunca se queja de la destrucción sistemática de comunidades cristianas en el norte de África y Oriente Medio. Tan solo (UNA VEZ) mandó una limosna—unos pocos millones—para escuelas cristianas en la región.

Algunas fuentes afirman que los cristianos han sido prácticamente “borrados del mapa” en las zonas controladas por Hamás y la ‘Autoridad Palestina’: hasta un 90% de disminución (¿qué tal eso como limpieza étnica?). Macron jamás ha denunciado esto, y sin embargo fue rápido para condenar a Israel—que nunca ha perseguido a los cristianos—cuando un pedazo de misil Israeli por accidente rasuró la esquina de una iglesia católica en Gaza.

Por su parte, Keir Starmer ha guardado silencio total sobre la esclavitud en el mundo musulmán. Y sobre los cristianos perseguidos, “rindió homenaje”—UNA VEZ— a los cristianos “ ‘que enfrentan dificultades, persecución o conflicto en el mundo y no pueden celebrar [la Pascua] libremente.’ ” Bueno, pues gracias.

Y si no te has enterado, a Nigeria ya la llaman “un campo de exterminio de cristianos indefensos” porque más de 52,000 cristianos han sido asesinados por yihadistas. Por cierto, los musulmanes también sufren: unos 34,000 musulmanes moderados han sido asesinados por los mismos yihadistas. Pero de eso nunca se habla. Macron y Starmer jamás no lo mencionan.

¿Y qué hay de los árabes asesinados por otros árabes? A los jefes occidentales eso tampoco les importa. No lo diré mejor que el yemení Luai Ahmed en la ONU, así que aquí va:

De hecho, los jefes occidentales aman matar árabes—solo se quejan cuando creen poder torcer los hechos para culpar a Israel.

La demostración dramática es un intercambio que tuvo lugar durante el régimen de sanciones impuesto por EEUU sobre Irak cuando gobernaba Saddam Hussein.

El contexto es el siguiente: se estimaba que dichas sanciones habían matado a 500,000 (medio millón) de niños. Niños. NIÑOS. (Por contraste educativo, los terroristas de Hamás—sin duda inflando los números—afirman que el esfuerzo de Israel por destruir a Hamás ha matado 20,000 niños y se cobra 66,000 gazatíes muertos en total, y a eso sí lo llaman ‘genocidio.’)

En fin, cuando le preguntaron a Madeleine Albright, Secretaria de Estado estadounidense, si valía la pena matar a medio millón de niños (¡MEDIO MILLÓN DE NIÑOS!), respondió sin pestañear: “Creemos que el precio vale la pena…” Mira:

Los jefes británicos y franceses nunca protestaron por la muerte de medio millón de niños en Irak (MEDIO… MILLÓN… DE NIÑOS…). Al contrario, apoyaron las sanciones que los mataron.

Dejemos esto bien claro: nuestros jefes occidentales no son humanitarios. Solo se preocupan por Gaza, Gaza, Gaza… Y solo cuando creen poder torcer los hechos para culpar a Israel de la muerte de árabes.

Si crees que hay un genocidio en Gaza, es porque tu realidad—y el significado de ‘genocidio’—han sido administrados.

Lo explicamos aquí:

¿Y qué hay del actual jefe de EEUU, Donald Trump? Él no para de decir que la familia real catarí, los Al Thani, son sus mejores amigos.

TRUMP: “Es un gran honor estar con el Emir de Qatar —un hombre muy respetado, un verdadero líder en una gran parte del mundo, una parte muy importante del mundo. Y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos sido amigos por mucho tiempo.”

Gran honor…

El Emir de Qatar, “un hombre muy respetado” según Donald Trump, es el peor criminal de trata de esclavos en todo el mundo. Hay unos 8 esclavos que sufren por cada ciudadano catarí. (Para comparar: la antigua Esparta—hasta ahora considerada el Estado esclavista más extremo de la historia— tenía, según se dice, 7 esclavos por ciudadano). Qatar es además un gran patrocinador del terrorismo yihadista a nivel internacional, y es uno de los principales mecenas de Hamás.

Pero, no obstante que Qatar es Mordor,

EEUU mantiene su base militar más importante de la región en Qatar —no en Israel, su supuesto aliado. Trump ha anunciado que venderá cantidades gigantescas de armamento a estos esclavistas; y el principal negociador de Trump para Medio Oriente, además, está haciendo mucho dinero con los cataríes.

Por supuesto, para cumplir con lo mínimo y mantener las apariencias (lo que siempre impresiona a muchos judíos y cristianos inocentes), Trump fingió disgusto ante el ‘reconocimiento’ francés y británico de ‘Palestina.’ Pero no te dejes engañar. En lo que importa—en la política real—Trump está apoyando materialmente ese ‘reconocimiento de Palestina.’

Pon atención: Después de todos los civiles y soldados israelíes caídos, Trump quiere que alguien que no sea Israel controle Gaza—¡quizás el ex primer ministro británico Tony Blair! Y Trump también dijo en la ONU: “No permitiré que Israel anexe Cisjordania [Judea y Samaria]. No, no lo permitiré. No va a suceder.” Así hablaban los papas medievales de sus judíos, y a sus judíos, sus esclavos, a quienes tenían encerrados en guetos.

Y eso mismo es Israel: un gran ghetto—en vísperas de ser un campo de muerte.

Ahora se entiende por qué el esclavo israelí ‘a cargo,’ Benjamín Netanyahu, acaba de pedirle disculpas al Emir de Qatar—al hombre cuyo país atacó a israelíes inocentes el 7 de octubre de 2023, y cuyo país Netanyahu ¡debió arrasar por completo!—. (No puede imaginarse mayor humillación que esta disculpa: Netanyahu no es un líder judío; es un dhimmi.)

Ahora bien…

¿Qué están ‘reconociendo’ Starmer y Macron?

Pues están reconociendo a Hamás, o a la llamada ‘Autoridad Palestina’—o a ambos. Porque eso es lo que tienen los árabes palestinos por ‘gobierno’. Describamos brevemente a estas organizaciones.

El 7 de octubre de 2023, en el peor ataque antijudío desde la Shoá (Holocausto), Hamás salió en estampida desde Gaza y filmó con orgullo cómo violaban y torturaban a los pacifistas judíos de izquierda—hombres, mujeres y niños—que habían fundado kibutzim justo al lado de Gaza porque querían ser amigos de los árabes y estaban deseosos de darles empleo (como en efecto hicieron). En total, los carniceros de Hamás asesinaron a 1,200 israelíes y tomaron 251 rehenes. Todavía tienen rehenes.

Esto corresponde perfectamente con la ideología de Hamas, públicamente expresada en su constitución, como explicamos aquí:

Por su parte, la ‘Autoridad Palestina’ premia a todo árabe palestino que asesine a un judío, o que sea encarcelado por intentarlo, con un salario vitalicio; si muere en el intento, el salario pasa a la familia del asesino. Este programa, conocido como ‘paga por matar’, incentiva a toda la población árabe palestina a matar judíos. Representa una porción enorme del presupuesto de la Autoridad Palestina, y sigue creciendo, como documenta Edwin Black en Financing the Flames.

¿Y de dónde viene el dinero para todo eso? En su mayoría, de los jefes occidentales, como ha documentado Enrique Presburger:

But how is this relevant to World War II?

Gracias por tu paciencia.

Hamás es la Hermandad Musulmana, fundada por Hassan al Banna en 1928. La Hermandad Musulmana creció principalmente gracias a una enorme financiación de los nazis alemanes en los años treinta, muchísimo más de lo que al Banna hubiera podido recaudar por sí solo, y muchos de esos fondos canalizados por Hajj Amin al Husseini. Este Husseini fue el padre fundador del movimiento árabe palestino y también un alto jerarca nazi que reclutó divisiones musulmanas enteras para las SS de Heinrich Himmler. Pero eso no es lo peor. Husseini también organizó y administró, junto con Adolf Eichmann, los campos de exterminio que llevaron a cabo el genocidio antijudío en Europa. (Leíste bien.)

Tras la guerra, Husseini fue mentor de Yasser Arafat y Mahmud Abbas en El Cairo, y les creó el grupo terrorista Al Fatah, que, desde aproximadamente 1970, se convirtió en el núcleo dominante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), es decir, lo que hoy llamamos la ‘Autoridad Palestina.’

Nadie te lo dijo, pero es verdad:

La Solución Final nazi alemana fue un proyecto conjunto de los nazis alemanes y del movimiento árabe palestino, y existe una línea directa entre la Solución Final nazi y toda la actual ‘dirigencia’ de los árabes palestinos.

Considera ahora que Israel, el Estado judío, fue creado después de la Shoá (Holocausto) para proteger al pueblo judío del exterminio. Para que eso funcione, Israel necesita controlar Judea y Samaria (la ‘Cisjordania’) y Gaza, porque son territorios estratégicos militares del Estado judío sin los cuales Israel no puede sobrevivir. No lo digo yo; lo dice un estudio del Pentágono realizado inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días de 1967.

Hagamos ahora un experimento mental. Imagina que vives en un universo donde los nazis alemanes—pero en secreto—han sido los verdaderos jefes de todo en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese universo, ¿qué querrían hacer los jefes occidentales, controlados por estos nazis alemanes ocultos, con el Estado judío?

Querrían destruirlo por medio de un genocidio, claro está. Y para lograrlo sin revelar su juego, les encantaría colocar a la OLP/Fatah y a Hamás—engendros de la Solución Final nazi—en territorio estratégico del Estado judío. ¿No?

Pues sí. Sobre todo si consideramos que la Irán yihadista, comprometida con la destrucción genocida de Israel, es una creación del movimiento árabe palestino, porque la OLP/Fatah armó y entrenó a los guerrilleros que hicieron la Revolución Islámica y ayudaron a crear las instituciones más importantes del ayatolá Ruhollah Jomeini (leíste bien). Lo explicamos aquí:

Las cosas sucedieron justo como lo habrían deseado, en nuestro experimento mental, los nazis alemanes. El llamado Proceso de ‘Paz’ de Oslo trajo a los grupos terroristas Hamás y OLP/Fatah al interior de Israel para convertirlos en el gobierno sobre los árabes de Judea & Samaria y Gaza. Oslo fue, por tanto, una gran victoria para la Solución Final nazi, que—como lo ha demostrado el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y como también lo han demostrado los pagos de la ‘Autoridad Palestina’ a los asesinos de judíos—sigue en marcha.

Pero en qué sentido se involucraron nazis alemanes con Oslo?

Ya puedo escuchar las objeciones:

De acuerdo, Francisco, pero en punto de hecho histórico no fueron los nazis alemanes quienes organizaron el Proceso de Oslo. Fueron los jefes de EE.UU.—respaldados por los jefes británicos y franceses—los que lo hicieron. La idea de Oslo fue primero lanzada en un ‘estudio’ de 1989 de RAND, un think tank del Pentágono, escrito por el analista de la CIA Graham Fuller. Así que fueron el Pentágono y la CIA quienes lo ejecutaron. Entonces, ¿por qué sigues diciendo ‘nazis alemanes’ como un short de YouTube en bucle? ¿Eh, Francisco?

Lo entiendo. Probablemente pienses en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como un conjunto bienintencionado de espías deseosos de defender la democracia occidental de los gánsteres y enemigos totalitarios—porque tantas películas de Hollywood representan así a la CIA. Y probablemente pienses que las fuerzas armadas de EE.UU. están dirigidas por jefes patriotas ansiosos por defender a los ciudadanos estadounidenses. Lamento pinchar ese globo, pero esas no son las instituciones que crees.

La CIA fue creada absorbiendo (por lo menos) a decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores nazis de la llamada ‘Organización Gehlen’, la infraestructura de inteligencia de Adolf Hitler en Europa del Este, recreada para los jefes de EE.UU. por el general nazi Reinhard Gehlen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue documentado en 1988 por el historiador Christopher Simpson con material obtenido del gobierno de EEUU gracias a la ley de transparencia estadounidense (Freedom of Information Act - FOIA).

Como confesó el Washington Post en una reseña del libro de Simpson, escondida en las páginas traseras:

“Ya no es necesario—ni posible—negar los hechos: el gobierno de EEUU reclutó sistemática y deliberadamente a nazis activos por miles, los rescató, los contrató y dependió de ellos…”

Además, en 1956, a insistencia de EEUU, el núcleo del aparato de Gehlen en Pullach, un suburbio de Múnich, se convirtió en el BND o Bundesnachrichtendienst, el servicio de inteligencia exterior de Alemania Occidental. En otras palabras:

Los jefes de EEUU se aseguraron de que los nazis alemanes siguieran en el poder en Alemania.

Lo explicamos aquí:

¿Por qué esto no se convirtió en un escándalo de primera plana? Porque tu realidad está administrada, como también ha documentado Christopher Simpson—un verdadero héroe de Occidente—.

La CIA se ha comportado exactamente como cabría esperar de una agencia compuesta por nazis literales, incluyendo torturar en secreto hasta la muerte a ciudadanos inocentes de EEUU para desarrollar una ciencia del ‘control mental’ y otros crímenes de esa naturaleza. Lo explicamos aquí:

En cuanto al Pentágono, al final de la guerra reclutaron en secreto a Shiro Ishii, el criminal médico japonés de la Segunda Guerra Mundial—contraparte del criminal médico nazi Joseph Mengele—que realizaba experimentos médicos en prisioneros de guerra para desarrollar para Japón una ciencia de guerra biológica. Como descubrió primero en 1975 el Comité Church del Senado, luego documentado con mayor detalle, en 1977, en el Subcomité de Salud e Investigación Científica del Comité de Recursos Humanos del Senado, el Pentágono roció en secreto a millones de ciudadanos estadounidenses con armas biológicas experimentales entre 1949 y 1969. Debería decir, más precisamente, que eso es lo que confesaron, porque aparentemente esto nunca se detuvo—sigue en curso. (Leíste bien.)

Ahora puedes entender por qué toda la historia de la Segunda Guerra Mundial necesita reescribirse. Porque si los nazis estaban siendo absorbidos, protegidos y reempleados por los jefes occidentales después de la guerra, esto por supuesto sugiere que incluso antes de la guerra los jefes occidentales ya estaban colaborando con los nazis.

¿Ya estaban los jefes ‘democráticos’ occidentales en connivencia con los nazis antes de la guerra?

Sí.

Los jefes de EE.UU. dirigían y financiaban el movimiento internacional de eugenesia mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, y la eugenesia es la ideología madre—desarrollada primero e intensamente por los jefes británicos y estadounidenses—que produjo el nazismo alemán. Los jefes tanto en EE.UU. como en Gran Bretaña eran grandes admiradores de los nazis alemanes, incluso mientras fingían en público oponerse al nazismo.

¿Y los jefes franceses? Bueno, no es ningún secreto que los jefes franceses entregaron Francia a los nazis prácticamente sin pelear. Y luego el gobierno de Vichy en Francia colaboró con entusiasmo con los nazis. Y después… tras la guerra, especialmente después de 1953, ¡a casi todos los colaboradores se les concedió amnistía! Un síntoma de esto fue François Mitterrand, que llegó a presidente de Francia—¡por un total de 14 años!—en la posguerra.

Mitterrand tenía estrechos vínculos previos a la guerra con los fascistas de La Cagoule y se convirtió en un colaborador de alto rango en el gobierno de Vichy aliado de los nazis en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Era amigo íntimo de René Bousquet, secretario general de la policía de Vichy que deportó a tantos judíos franceses a los campos de exterminio. Y Mitterrand “se unió a la ultranacionalista ‘Légion des Combattants’ (Legión de Combatientes) que luego se convirtió en la temida milicia que cazaba sin descanso a judíos y combatientes de la Resistencia.” Mitterrand incluso recibió la ‘francisque’—la más alta distinción otorgada por Vichy. Mitterrand solo se unió a la Resistencia francesa en 1943, oportunistamente, cuando se hizo evidente que Alemania perdería la guerra. (Consulta la nota al pie.)

Yasser Arafat and UN Secretary General (and former Nazi officer) Kurt Waldheim share a happy moment.

En la ONU, los jefes de EE.UU. hicieron un fuerte lobby a favor de Kurt Waldheim, que se convirtió en Secretario General. Waldheim había sido un oficial nazi. Y fue Waldheim quien invitó al jefe de la OLP/Fatah, Yasser Arafat, a dar un discurso en las Naciones Unidas y le concedió a su organización estatus de miembro en la ONU.

¿Va calando…?

¿Entonces por qué este ‘reconocimiento de Palestina’ tan perfectamente absurdo?

Porque los nazis que en secreto gobiernan Occidente están en pánico. No han logrado controlar la presión interna en Israel para destruir a Hamás. Y ahora Benjamín Netanyahu, que ha intentado ser un buen sirviente de los jefes occidentales, al parecer será forzado por la presión interna a terminar el trabajo en Gaza. Así que los jefes occidentales están corriendo a encontrar una solución que mantenga viva la agenda de completar la Solución Final nazi alemana—que ellos, eufemísticamente, llaman la ‘Solución de Dos Estados.’

Pero, por supuesto, tienen otras herramientas a su disposición.

Además de apurarse absurdamente a ‘reconocer Palestina’, están haciendo todo lo siguiente (y más). Están…

fortaleciendo al ejército turco;

impidiendo que Israel destruya a los ayatolás en Irán;

fingiendo que los terroristas de Al Nusra (básicamente, ISIS) en Siria, encabezados por Ahmed Al Sharaa (nombre de guerra Abu Mohammad al‑Jolani), son un gobierno legítimo;

sonriendo en silencio ante las maniobras militares egipcias y el despliegue en el Sinaí que preparan una invasión de Israel;

fortaleciendo su relación con Catar;

y mucho más…

Hemos estado explicando las movidas de Trump aquí.

Si los jefes occidentales triunfan, será el fin de Occidente

Los nazis pronto nos lo harán de nuevo. No lo olvides: la última vez que organizaron un genocidio contra los judíos, también mataron a más de 64 millones de no judíos. Y esclavizaron a cientos de millones de no judíos adicionales en Europa. Esto es lo que hacen.

Estás a punto de convertirte en un esclavo.

Pero no pueden salirse con la suya si cada occidental comprende lo que está sucediendo. Necesitan administrar nuestra realidad.

Así que…

